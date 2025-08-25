Escena insólita: Hombre en silla de ruedas desafía el tráfico en La Habana

Una imagen preocupante ha circulado en redes sociales: un hombre en silla de ruedas transita por el medio de la avenida Infanta, en Centro Habana, desafiando el tráfico y poniendo en riesgo tanto su seguridad como la de los conductores.

El video fue compartido en Facebook por el humorista Rigoberto Ferrera, quien relató su intento de ayudar al anciano, sin éxito, mientras este seguía avanzando por la vía.

"Traté de ayudarlo, pero... Sigue ahí en el medio de la calle. Ojalá que el Señor lo cuide", expresó.

En la grabación se ve al hombre desplazándose hacia atrás, (de espaldas), en dirección hacia la calle Zanja, mientras los vehículos pasan a pocos centímetros de él.

Vecinos y usuarios que comentaron la publicación coincidieron en que este comportamiento es habitual: aseguran que recorre la avenida Infanta todos los días y no acepta ayuda de nadie, ni de transeúntes ni de conductores.

Algunos testimonios describen la preocupación por los riesgos que enfrenta: señalan que un accidente podría ocurrir en cualquier momento pero él parece indiferente ante el peligro.

"En una ocasión lo vi y me asustó mucho, lo que pasa es que puede desgraciarle la vida en un segundo a un chofer, porque parece que ya la de él no le importa, el pobre no debe de tener ni familia", dijo una madre y abuela.

"Que [Dios] acompañe también a los conductores, porque si nada más le dan un golpe ya eso es un problemón bien grande", señaló un padre de familia.

La impresión general es que el anciano carece de apoyo familiar cercano y que su rutina diaria representa un riesgo constante, tanto para él como para quienes circulan por la céntrica avenida.

Este caso evidencia la vulnerabilidad de personas con movilidad reducida en la ciudad y la falta de infraestructura adecuada para su protección.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades locales han intervenido ni si se han tomado medidas para garantizar la salvaguarda del hombre y de los conductores que deben sortear su recorrido diario.

La publicación ha generado debate sobre la necesidad de asistencia y protección para ciudadanos en situaciones similares, así como sobre la seguridad vial en la capital cubana.

