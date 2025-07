Rigoberto Ferrera reacciona a declaraciones de la ministra de Trabajo en Cuba: "No tienen vergüenza"

El humorista cubano Rigoberto Ferrera arremetió contra la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, tras sus recientes declaraciones en las que negó la existencia de mendigos en Cuba.

"Dicen que en Cuba no hay mendigos, que son gente disfrazada de mendigos... ¿Será que también hay gente disfrazada de ministros y ministras?", cuestionó Ferrera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El post fue acompañado por una frase contundente que ha resonado entre sus seguidores: "No tienen vergüenza".

Las palabras del humorista surgieron en respuesta a una intervención de Feitó Cabrera durante las sesiones parlamentarias del régimen este lunes, donde afirmó que quienes se ven en las calles en condiciones de vulnerabilidad no son realmente indigentes, sino personas que “han encontrado un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar”.

“Hemos visto personas, aparentemente mendigos, pero cuando usted les mira las manos, la ropa... están disfrazados de mendigos”, dijo la funcionaria.

También ironizó sobre quienes buscan alimentos entre la basura, asegurando que no lo hacen por hambre: “Los buzos están en el agua. Esos que están en los tanques de basura, buscando latas, no están buscando comida. Esos son patrones que nos tratan de imponer”.

Las polémicas declaraciones provocaron un aluvión de críticas en redes sociales, especialmente entre artistas y humoristas cubanos.

Luis Silva, creador del popular personaje de Pánfilo, reaccionó con una sátira musical titulada “No eran mendigos, estaban disfrazados”, parodia de la canción El muerto vivo.

También el humorista Ulises Toirac expresó su indignación en Facebook con la etiqueta #YoSoyMendigo.

“Debo ser uno disfrazado que evade impuestos, pero no llegaría a fin de mes si no me ayudan. Tendremos ropa que no es de mendigos y manos que no son de mendigos, pero de nuestro sudor no vivimos la mayoría”, escribió Toirac.

Las palabras de Feitó contrastan con la dura realidad económica del país. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de las familias cubanas viven en pobreza extrema.

