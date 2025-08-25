El Chulo encendió las redes con un video en el que se burla abiertamente del productor Roberto Ferrante, quien hace unos días desató una avalancha de críticas al declarar que Bebeshito es “el artista cubano más grande de todos los tiempos”, por encima de leyendas como Celia Cruz y Benny Moré.

Fiel a su estilo, entre la jodedera y la ironía, El Chulo lanzó una parodia sin filtros: “Yo soy el repartero que más dinero tiene, el que más temas ha pegado, el que más suscriptores tiene en YouTube, el que mejor vive, el que mejor carro tiene, el repartero que más prendas tiene”, dice con tono serio. La guinda llega cuando alguien le pregunta desde fuera de cámara: “¿Quién te dijo eso?”, y él responde, sin pestañear: “Me lo dijo Ferrante”.

La mención directa del productor no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, la frase se convirtió en meme, comentario recurrente y excusa perfecta para que medio internet se uniera a la burla. “Ferrante es un meme viviente”, “Cerró con elegancia” y “¿Dónde me inscribo para que Ferrante me diga eso a mí?” fueron algunas de las reacciones más populares.

No es la primera vez que Roberto Ferrante se ve en el centro de una polémica. Como productor, ha estado muy presente en el auge de nuevos artistas cubanos, y sus opiniones —generalmente efusivas y sin filtros— han generado tanto respaldo como críticas. Sus declaraciones sobre Bebeshito, aunque hechas en tono personal, tocaron fibras sensibles en la memoria cultural cubana.

También hubo espacio para Bebeshito. Algunos lo defendieron, mientras otros lo compararon con figuras del reparto como Chocolate MC o El Taiger. Pero en general, el público celebró la forma en que El Chulo manejó el tema: sin caer en la confrontación directa y usando el humor como mejor arma.

Sin decir mucho, El Chulo dijo lo suficiente. Esta vez, no con una canción ni con una polémica directa, sino con una broma que ya es parte del repertorio viral del reparto: “Me lo dijo Ferrante”.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre la Polémica entre El Chulo, Ferrante y Bebeshito