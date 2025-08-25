El Chulo encendió las redes con un video en el que se burla abiertamente del productor Roberto Ferrante, quien hace unos días desató una avalancha de críticas al declarar que Bebeshito es “el artista cubano más grande de todos los tiempos”, por encima de leyendas como Celia Cruz y Benny Moré.
Fiel a su estilo, entre la jodedera y la ironía, El Chulo lanzó una parodia sin filtros: “Yo soy el repartero que más dinero tiene, el que más temas ha pegado, el que más suscriptores tiene en YouTube, el que mejor vive, el que mejor carro tiene, el repartero que más prendas tiene”, dice con tono serio. La guinda llega cuando alguien le pregunta desde fuera de cámara: “¿Quién te dijo eso?”, y él responde, sin pestañear: “Me lo dijo Ferrante”.
La mención directa del productor no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, la frase se convirtió en meme, comentario recurrente y excusa perfecta para que medio internet se uniera a la burla. “Ferrante es un meme viviente”, “Cerró con elegancia” y “¿Dónde me inscribo para que Ferrante me diga eso a mí?” fueron algunas de las reacciones más populares.
No es la primera vez que Roberto Ferrante se ve en el centro de una polémica. Como productor, ha estado muy presente en el auge de nuevos artistas cubanos, y sus opiniones —generalmente efusivas y sin filtros— han generado tanto respaldo como críticas. Sus declaraciones sobre Bebeshito, aunque hechas en tono personal, tocaron fibras sensibles en la memoria cultural cubana.
También hubo espacio para Bebeshito. Algunos lo defendieron, mientras otros lo compararon con figuras del reparto como Chocolate MC o El Taiger. Pero en general, el público celebró la forma en que El Chulo manejó el tema: sin caer en la confrontación directa y usando el humor como mejor arma.
Sin decir mucho, El Chulo dijo lo suficiente. Esta vez, no con una canción ni con una polémica directa, sino con una broma que ya es parte del repertorio viral del reparto: “Me lo dijo Ferrante”.
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica entre El Chulo, Ferrante y Bebeshito
¿Por qué El Chulo se burló de Roberto Ferrante?
El Chulo se burló de Roberto Ferrante en respuesta a las declaraciones del productor sobre Bebeshito, afirmando que era el "artista cubano más grande de todos los tiempos". Usó la ironía al afirmar que él "es el repartero que más dinero tiene", atribuyendo esta afirmación a Ferrante, lo que generó una ola de memes y comentarios en redes sociales.
¿Qué dijo Roberto Ferrante sobre Bebeshito que causó tanta polémica?
Roberto Ferrante declaró que Bebeshito es "el más grande artista cubano de todos los tiempos", colocándolo por encima de leyendas como Celia Cruz y Benny Moré. Esta afirmación generó un intenso debate y críticas en redes sociales, ya que muchos consideran exagerada la comparación.
¿Cómo reaccionó Bebeshito a las declaraciones de Ferrante?
Bebeshito no hizo declaraciones públicas sobre las afirmaciones de Ferrante, pero mostró su respaldo dando un "me gusta" a la publicación del productor en Instagram, lo que muchos interpretaron como un gesto de apoyo.
¿Cuál fue la respuesta del público a la comparación entre Bebeshito y Celia Cruz?
La mayoría del público reaccionó con críticas, considerando que la comparación es inapropiada y falta de respeto hacia figuras históricas como Celia Cruz y Benny Moré. Las estadísticas de Spotify, donde Celia supera a Bebeshito en oyentes, también fueron usadas para refutar la afirmación de Ferrante.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.