Lenier Mesa le canta a Cuba en "El Barrio": Un EP que une a Haryson, Wampi, El Chulo, L Kimii y Yordi

Lenier Mesa presentó este viernes en Miami su nuevo EP El Barrio, un proyecto que combina música y documental para rendir homenaje a sus orígenes y a Cuba.

La producción, que incluye cinco temas, cuenta con colaboraciones de Haryson, Wampi, El Chulo, L Kimii y Yordi, y refleja tanto las vivencias personales del cantautor como su visión de la música cubana.

El álbum abre con un documental que da nombre al EP, donde Lenier recuerda su niñez en Güines, muestra testimonios de vecinos que cantan sus canciones y expresan el orgullo de verlo triunfar en escenarios internacionales.

El audiovisual culmina con el tema "El Barrio", una declaración de amor a Cuba y a sus raíces: “Yo vengo de allí de la Perla del Caribe, donde se camina a pie, donde con poco se vive / Yo vengo de las cuatro esquinas, el Habana Club y el dominó / Donde no vale la vida pero existe amor / Yo vengo de donde un niño no tiene esperanzas y que por un juguete los sueños los cambia / De donde se lucha a las buenas y a las malas / De un Malecón vacío pero lleno de lágrimas”.

“Yo soy de allí, yo soy del barrio / vengo de los chismes y los comentarios / donde los apagones se viven a diario / Yo soy de Cuba asere yo soy cubano”, dice otra parte de la letra mientras el video alterna imágenes de La Habana y Miami.

Las otras cuatro canciones del EP son colaboraciones con artistas que, como Lenier, comparten historias y anécdotas de su vida en la Isla. Cada tema comienza con una introducción en la que resaltan la necesidad de unidad entre los artistas, dejando atrás rencillas para impulsar juntos la música cubana.

La presentación en Miami reunió a varias figuras de la escena artística como Oniel Bebeshito, Eduardo Antonio, Boncó Quiñongo, Hallel Génesis y El Chulo, en un ambiente festivo que celebró el talento cubano que ha logrado trascender más allá de isla.

