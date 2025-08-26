No fue un concierto ni un estreno musical lo que hizo viral esta vez a El Chacal, sino un momento familiar lleno de ternura que ha enternecido a todos en redes sociales. En un video grabado en su propia casa, se ve al cantante caminando por el pasillo mientras su hija París, muy seria y decidida, lo sigue imitando cada uno de sus gestos. El resultado no puede ser más adorable.
Detrás de la cámara, su esposa La Leidy no puede evitar soltar la risa: “Como cuando tienes una imitadora… tienes un perrito faldero. Jajajaja”, dice mientras graba. La escena, espontánea y divertida, muestra el vínculo tan especial que existe entre el artista y su pequeña, y eso fue precisamente lo que tocó el corazón de miles de personas.
Los comentarios no se hicieron esperar. “Está frita con su papi”, escribió una seguidora entre risas. “La mini Chacal está escapá, lo sigue hasta con el caminao”, bromeó otro. Y entre tantas ocurrencias, hubo también mucho amor: “Qué ejemplo de padre. Así se cría una niña feliz y segura”, comentó alguien. “Ese es el verdadero éxito: la familia”, escribió otro usuario.
Más de dos mil comentarios inundan ya las redes, y todos coinciden en algo: ver al Chacal en su rol de papá es una delicia. “No hay virtud más grande que ser un buen padre”, sentenció una fan, y esa frase se ha repetido como eco en cientos de reacciones. Otros aplauden su madurez: “Dejó atrás el chisme, se enfocó en su familia, su música y su futuro. Te felicito, bro”.
Entre los que reaccionaron al video están también colegas del mundo artístico como Osmani García, Baby Lores y hasta El Gordo y la Flaca, todos compartiendo el mismo sentimiento: orgullo, alegría y admiración por el Chacal y su hermosa familia.
Sin maquillaje, sin filtros y sin espectáculo, El Chacal ha dado en la tecla con un video casero que lo muestra como lo que realmente es: un padre presente, divertido y lleno de amor por sus hijos. Y su hija París, sin decir una palabra, se ha robado el show… y también el corazón de todos.
Preguntas Frecuentes sobre El Chacal y su Vida Familiar
¿Por qué se ha vuelto viral El Chacal recientemente en las redes sociales?
El Chacal se ha vuelto viral por un tierno video casero donde su hija París lo imita mientras camina por el pasillo de su casa. Este momento familiar ha tocado el corazón de muchos de sus seguidores, quienes han elogiado su faceta como padre y la relación cercana que mantiene con su familia.
¿Cuál es la reacción del público hacia El Chacal en su rol de padre?
El público ha reaccionado de manera muy positiva hacia El Chacal en su rol de padre. Muchos seguidores han destacado su madurez y el ejemplo positivo que representa para sus hijos, señalando que estos momentos familiares reflejan su verdadero éxito más allá de la música.
¿Cómo ha demostrado El Chacal su humildad y sencillez en la vida cotidiana?
El Chacal ha demostrado su humildad y sencillez realizando tareas cotidianas en su hogar, como limpiar el portal y pintar los tanques de basura. Estos gestos han sido muy bien recibidos por sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y compromiso con su familia, alejándose del lujo y centrándose en los pequeños detalles del día a día.
¿Qué logros recientes han alcanzado El Chacal y su esposa?
Recientemente, El Chacal y su esposa han celebrado la compra de una nueva propiedad en Estados Unidos. Este hito representa un avance significativo en la construcción de su patrimonio familiar, destacando su enfoque en el crecimiento personal y profesional como pareja. Además, han compartido cómo su esposa ha jugado un papel crucial en estas adquisiciones al actuar como su agente inmobiliaria.
