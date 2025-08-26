No fue un concierto ni un estreno musical lo que hizo viral esta vez a El Chacal, sino un momento familiar lleno de ternura que ha enternecido a todos en redes sociales. En un video grabado en su propia casa, se ve al cantante caminando por el pasillo mientras su hija París, muy seria y decidida, lo sigue imitando cada uno de sus gestos. El resultado no puede ser más adorable.

Detrás de la cámara, su esposa La Leidy no puede evitar soltar la risa: “Como cuando tienes una imitadora… tienes un perrito faldero. Jajajaja”, dice mientras graba. La escena, espontánea y divertida, muestra el vínculo tan especial que existe entre el artista y su pequeña, y eso fue precisamente lo que tocó el corazón de miles de personas.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Está frita con su papi”, escribió una seguidora entre risas. “La mini Chacal está escapá, lo sigue hasta con el caminao”, bromeó otro. Y entre tantas ocurrencias, hubo también mucho amor: “Qué ejemplo de padre. Así se cría una niña feliz y segura”, comentó alguien. “Ese es el verdadero éxito: la familia”, escribió otro usuario.

Más de dos mil comentarios inundan ya las redes, y todos coinciden en algo: ver al Chacal en su rol de papá es una delicia. “No hay virtud más grande que ser un buen padre”, sentenció una fan, y esa frase se ha repetido como eco en cientos de reacciones. Otros aplauden su madurez: “Dejó atrás el chisme, se enfocó en su familia, su música y su futuro. Te felicito, bro”.

Entre los que reaccionaron al video están también colegas del mundo artístico como Osmani García, Baby Lores y hasta El Gordo y la Flaca, todos compartiendo el mismo sentimiento: orgullo, alegría y admiración por el Chacal y su hermosa familia.

Sin maquillaje, sin filtros y sin espectáculo, El Chacal ha dado en la tecla con un video casero que lo muestra como lo que realmente es: un padre presente, divertido y lleno de amor por sus hijos. Y su hija París, sin decir una palabra, se ha robado el show… y también el corazón de todos.

