Implantes dentales: La solución definitiva de Perfect Smile Dental Centers para recuperar tu sonrisa

Perder uno o varios dientes no solo compromete la estética, sino también la salud bucal y la calidad de vida. En Perfect Smile Dental Centers, clínica dental ubicada en Dadeland, Miami, los implantes dentales son una de las soluciones más solicitadas y efectivas para devolver la funcionalidad y la confianza a quienes han perdido piezas dentales.

¿Qué es un implante dental?

Un implante dental es una estructura de titanio o zirconia que se integra al hueso maxilar o mandibular, actuando como raíz artificial del diente. Sobre este soporte se coloca una corona, un puente o una prótesis dental que imita perfectamente el aspecto y la función del diente natural.

Beneficios de los implantes dentales

Los implantes dentales ofrecen ventajas clínicas y estéticas que los convierten en la opción preferida por pacientes y especialistas:

Restauran la función masticatoria completa.

Previenen la pérdida ósea en la mandíbula.

Tienen una apariencia natural y duradera.

No requieren dañar los dientes adyacentes.

Presentan una alta tasa de éxito y pueden durar toda la vida con cuidados adecuados.

El tratamiento se realiza en varias etapas, incluyendo estudios radiográficos, planificación digital y cirugía guiada, lo que permite personalizar cada caso y maximizar los resultados.

Cobertura con seguros dentales

En Perfect Smile Dental Centers, el equipo médico utiliza tecnología de última generación para garantizar tratamientos seguros, precisos y mínimamente invasivos. Además, la clínica ha ampliado su cobertura y acepta todos los planes de Medicare Advantage y seguros dentales PPO, facilitando el acceso a tratamientos especializados como los implantes dentales.

Servicios dentales con Medicare Advantage:

Gracias a esta ampliación, los pacientes con Medicare Advantage pueden recibir atención que incluye:

Limpiezas dentales y exámenes de rutina

Radiografías digitales

Empastes y extracciones

Prótesis dentales

Tratamientos especializados como coronas, puentes e implantes

Seguros dentales PPO aceptados:

Perfect Smile Dental Centers colabora con los seguros dentales PPO más conocidos, entre ellos:

Delta Dental

Cigna

Aetna

MetLife

Humana

UnitedHealthcare

En todos los casos el personal de la clínica ayuda a los pacientes a maximizar los beneficios de su seguro antes de que expiren, revisando cada cobertura sin costo adicional.

Ubicación y contacto

La clínica está ubicada en el edificio de Delicias de España, en Dadeland, Miami. Para consultas o agendar una cita, los interesados pueden llamar al 305-456-3147.