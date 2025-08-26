Implantes dentales: La solución definitiva de Perfect Smile Dental Centers para recuperar tu sonrisa

En Perfect Smile Dental Centers, en Miami, los implantes dentales restauran la función y estética dental. La clínica acepta Medicare Advantage y seguros PPO, ofreciendo atención de calidad con tecnología avanzada.

Lunes, 25 Agosto, 2025 - 18:37

Atencion en Perfect Smile © Cortesía / Perfect Smile
Atencion en Perfect Smile Foto © Cortesía / Perfect Smile

Perder uno o varios dientes no solo compromete la estética, sino también la salud bucal y la calidad de vida. En Perfect Smile Dental Centers, clínica dental ubicada en Dadeland, Miami, los implantes dentales son una de las soluciones más solicitadas y efectivas para devolver la funcionalidad y la confianza a quienes han perdido piezas dentales.

¿Qué es un implante dental?

Un implante dental es una estructura de titanio o zirconia que se integra al hueso maxilar o mandibular, actuando como raíz artificial del diente. Sobre este soporte se coloca una corona, un puente o una prótesis dental que imita perfectamente el aspecto y la función del diente natural.

Beneficios de los implantes dentales

Los implantes dentales ofrecen ventajas clínicas y estéticas que los convierten en la opción preferida por pacientes y especialistas:

  • Restauran la función masticatoria completa.
  • Previenen la pérdida ósea en la mandíbula.
  • Tienen una apariencia natural y duradera.
  • No requieren dañar los dientes adyacentes.
  • Presentan una alta tasa de éxito y pueden durar toda la vida con cuidados adecuados.

El tratamiento se realiza en varias etapas, incluyendo estudios radiográficos, planificación digital y cirugía guiada, lo que permite personalizar cada caso y maximizar los resultados.

Cobertura con seguros dentales

En Perfect Smile Dental Centers, el equipo médico utiliza tecnología de última generación para garantizar tratamientos seguros, precisos y mínimamente invasivos. Además, la clínica ha ampliado su cobertura y acepta todos los planes de Medicare Advantage y seguros dentales PPO, facilitando el acceso a tratamientos especializados como los implantes dentales.

Servicios dentales con Medicare Advantage:

Gracias a esta ampliación, los pacientes con Medicare Advantage pueden recibir atención que incluye:

  • Limpiezas dentales y exámenes de rutina
  • Radiografías digitales
  • Empastes y extracciones
  • Prótesis dentales
  • Tratamientos especializados como coronas, puentes e implantes

Seguros dentales PPO aceptados:

Perfect Smile Dental Centers colabora con los seguros dentales PPO más conocidos, entre ellos:

  • Delta Dental
  • Cigna
  • Aetna
  • MetLife
  • Humana
  • UnitedHealthcare

En todos los casos el personal de la clínica ayuda a los pacientes a maximizar los beneficios de su seguro antes de que expiren, revisando cada cobertura sin costo adicional.

Ubicación y contacto

La clínica está ubicada en el edificio de Delicias de España, en Dadeland, Miami. Para consultas o agendar una cita, los interesados pueden llamar al 305-456-3147.

COMENTAR

Archivado en:

Artículo patrocinado
Atención de salud
Salud
Negocios Privados
Médicos
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Noticias en 2025
Noticias en Agosto del 2025
Noticias del Lunes, 25 de Agosto del 2025

Perfect Smile Dental Centers

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

Perfect Smile Dental Centers

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada