En video: Arrestan a cubano tras persecución policial con insólito final

Lo que parecía una típica intervención de tráfico en las calles de Bal Harbour, en Miami-Dade, terminó en días recientes en una escena surrealista en plena playa, protagonizada por un ciudadano cubano de 53 años, identificado como Orlando Pablo Taboada y residente en Hialeah.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana y dejó una estela de patrullas dañadas, agentes heridos, un detenido sin derecho a fianza y una imagen desconcertante: un hombre atrincherado en su vehículo, atrapado en la arena, ondeando una bandera de Estados Unidos y mostrando su pasaporte mientras recibía descargas de Taser.

Un inicio caótico: conducción temeraria y desobediencia

Todo comenzó poco antes de las 8:00 a.m. del 22 de agosto, cuando una patrulla del área de Bay Harbor Islands alertó sobre un conductor circulando en sentido contrario por la calle 96 hacia Bal Harbour.

El vehículo negro conducido por Taboada avanzaba a gran velocidad, cambiando bruscamente de carriles, invadiendo aceras y bordillos, sin importar el peligro que suponía para otros conductores y peatones.

A pesar de múltiples órdenes de alto, emitidas en inglés y español, el cubano continuó su trayecto de forma temeraria, introduciéndose en un área restringida para peatones, actualmente en construcción, cerca de la calle 100, según reportó la prensa local.

Impactos contra patrullas y operativo en la playa

En un giro aún más dramático, Taboada colocó el vehículo en reversa y embistió una patrulla con un agente en su interior, según detallan los reportes policiales.

También chocó contra otra unidad del Departamento de Policía de Surfside.

La persecución, que ya involucraba a varias unidades, concluyó cuando el vehículo quedó atascado en la arena, justo en la línea de playa que separa Bal Harbour de Surfside.

Lejos de rendirse, Taboada continuó pisando el acelerador mientras los oficiales intentaban, sin éxito, romper las ventanas para detenerlo.

Una escena insólita: Pasaporte, bandera y Taser

Lo que ocurrió a continuación dejó perplejos a los agentes y fue captado en video. Desde el interior del auto atascado, Taboada sonreía mientras agitaba su pasaporte y una bandera de Estados Unidos, como gesto simbólico que aún no ha sido explicado.

Según la policía, fue necesario aplicar descargas eléctricas con pistolas Taser en tres ocasiones antes de lograr que saliera del vehículo.

“Hablan de nuestro trabajo, dicen: ‘99% aburrimiento y 1% terror puro’. ¿Y adivinen qué? Ese 1% puede ocurrir en cualquier momento”, declaró el jefe de la policía de Surfside, Charles Press.

En sus palabras, lo ocurrido fue “una de las situaciones más peligrosas" que se pueden enfrentar.

Antecedentes y cargos actuales

No era la primera vez que Taboada enfrentaba problemas con la ley.

En mayo pasado, ya había sido acusado por delitos similares. Sin embargo, esta vez, la jueza del condado de Miami-Dade le negó el derecho a fianza, considerando la gravedad de los hechos.

Ficha policial (Miami-Dade.gov)

Durante su comparecencia en corte este lunes, se le leyeron múltiples cargos, entre ellos:

-Agresión física agravada contra un agente del orden.

-Huida y elusión a alta velocidad.

-Resistencia al arresto sin violencia.

-Manejo imprudente.

Según el registro del condado, Taboada permanece detenido en la cárcel Turner Guilford Knight (TGK) de Miami-Dade.