Inmigrante pierde un brazo tras ser atropellado por un tren mientras huía de agentes de ICE

Un inmigrante de 33 años perdió su brazo izquierdo al ser atropellado por un tren en California mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intentaban arrestarlo.

El dramático incidente ocurrió el pasado miércoles 11 de junio, cuando Jesús González, originario de Veracruz, México, volvía a casa de su trabajo como soldador.

Según reporta Univisión, esperaba en una parada de autobús y fue abordado por agentes migratorios. Presa del pánico, echó a correr y, en medio de la persecución, llegó hasta las vías del tren, donde fue impactado brutalmente.

"Yo me los topé en un 7-Eleven, eran tres patrullas… Seguí caminando y me corretearon. Llegué a las vías del tren y el tren me pegó", relató Jesús desde su camilla en el hospital, visiblemente afectado por lo sucedido.

Pese a la gravedad del accidente, logró levantarse y siguió avanzando herido. Sin embargo, los agentes lo dejaron abandonado, según denunció. Fue un transeúnte quien finalmente lo auxilió y llamó a la ambulancia.

Desde entonces, ha sido sometido a dos cirugías y los médicos no descartan una tercera intervención. Perdió el brazo izquierdo completo desde el hombro, y su condición física y emocional sigue siendo crítica.

"Él todavía está en shock. Entra, a veces, en crisis, y tienen que administrarle medicamentos para calmarlo", explicó su hermana Rubi González, quien ha estado a su lado durante todo el proceso.

"Me han dicho que van a tener que quitarle más tejido para poder cerrar la herida", añadió.

Jesús era el único sostén económico de su esposa e hijos en México y ahora enfrenta un futuro incierto, sin seguro médico ni recursos para costear su rehabilitación.

Su familia creó una cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para cubrir sus gastos médicos y poder adquirir una prótesis.

"Es muy triste porque su familia depende de él. Todo esto ha sido devastador", expresó Rubi.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y pone en el centro del debate el uso de tácticas agresivas por parte de las autoridades migratorias, así como el trato a personas que, como Jesús, temen ser arrestadas y deportadas.

