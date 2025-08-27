Tiroteo en Miami: cubana resulta herida y hallan muerto a sospechoso

Tiroteo en Miami-Dade deja a una cubana herida de gravedad y al sospechoso muerto”

Una mujer cubana resultó gravemente herida y un hombre armado murió este martes en un edificio de apartamentos en el oeste de Miami-Dade, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió poco antes de las 4:00 p.m. en el complejo Monte Carlo Apartments, ubicado en la intersección de la avenida 72 del noroeste y la 3 calle, al sur de la autopista SR 836, según detallaron medios locales.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas al 911 por disparos. Al llegar encontraron a una mujer con heridas de bala en la parte superior del cuerpo.

“Los agentes pudieron sacar a la mujer y el equipo de rescate la trasladó al hospital”, dijo un portavoz del MDSO citado por CBS Miami.

La víctima fue trasladada al Jackson Memorial Hospitals Ryder Trauma Center en estado crítico, según confirmaron Miami-Dade Fire Rescue y varios medios locales.

La mujer fue identificada por su familia como Yudaisy Salgueiro, de 47 años, residente en Miami y profesional de la salud. WSVN compartió una foto de la víctima, confirmando su identidad, tomada de su perfil en Facebook donde indica ser originaria de Pinar del Río, Cuba.

Lo más leído hoy:

Vecinos señalaron a los agentes el apartamento donde se encontraba el atacante y, en ese momento, se produjo un enfrentamiento armado. “Cuando descubrieron a un individuo armado con un arma de fuego se produjo un intercambio de disparos entre el sujeto y tres de nuestros agentes”, explicó el asistente del sheriff Eric García en declaraciones a WSVN.

Tras los disparos, los agentes se retiraron a una posición táctica y esperaron a la unidad especial de respuesta (SRT). Cuando el equipo ingresó al apartamento, encontró al sospechoso muerto. No se ha confirmado si falleció por disparos autoinfligidos o por fuego cruzado.

Una mujer que habló con el reportero Alexis Boentes, de Telemundo 51, relató: “Algo explotó en el elevador segundo del edificio, la muchacha salió gritando y el hombre salió detrás, parece que él salió del elevador y disparó a ella, entonces ella corrió por las escaleras gritando para que alguien ayudara, de ahí se oyeron los balazos y rotura de cristales de las ventanas... pero sí vi cuando él disparó a la muchacha, y salió ella gritando”.

Sobre la relación entre ambos, la misma testigo aseguró que habían sido pareja.

Otros vecinos describieron el caos dentro del edificio. Una residente declaró a WSVN: “Vi cuando él le disparó a la mujer y ella salió gritando”.

La policía cerró varias calles de la zona, incluido el tráfico en NW 72 Avenue y Flagler Street, lo que provocó retrasos en la tarde del martes. La cuenta comunitaria Only in Dade, por su partem compartió un video en redes sociales mostrando el despliegue policial en la zona.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), como ocurre de manera rutinaria cuando agentes disparan sus armas en servicio.

Preguntas frecuentes sobre el tiroteo en Miami que dejó una cubana herida y un sospechoso muerto