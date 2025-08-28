Powerball llega a $950 millones: El sexto premio más grande de su historia se juega el sábado

Vídeos relacionados:

La fiebre del Powerball sigue creciendo en Estados Unidos.

Tras el sorteo del miércoles, en el que ninguna persona acertó los seis números ganadores, el acumulado de la lotería más popular del país ascendió a 950 millones de dólares, lo que lo convierte en el sexto premio más alto de su historia y el mayor anunciado en más de un año.

En esa jornada los números sorteados fueron 9, 12, 22, 41, 61 y el Powerball rojo 25, con un multiplicador de Power Play de 4X.

Aunque no hubo un ganador absoluto, seis boletos vendidos en Arizona, Nueva York y Virginia lograron llevarse un millón de dólares al acertar las cinco bolas blancas. Otros tres jugadores en Misisipi, Ohio y Virginia duplicaron la suma hasta los dos millones gracias a la opción Power Play.

También se reportaron 40 boletos con premios de 50,000 dólares y otros diez que alcanzaron los 200,000 dólares.

Un acumulado histórico

El próximo sorteo, previsto para este sábado, será el número 39 desde la última vez que alguien ganó el acumulado, en mayo de 2025 en California.

En caso de que haya un ganador, este pasará a la historia junto a quienes han logrado premios que superan los mil millones de dólares, como ocurrió en 2022 y 2023, cuando se entregaron los botes más grandes jamás registrados en el Powerball.

Mientras tanto, la expectativa aumenta en todo Estados Unidos, donde las largas filas para comprar boletos ya empiezan a multiplicarse en gasolineras y tiendas.

El sueño de convertirse en millonario de la noche a la mañana vuelve a encenderse con la esperanza de que el próximo sábado alguien logre vencer las astronómicas probabilidades.

Cómo se juega y cuáles son las probabilidades

El Powerball se ha convertido en un fenómeno nacional por la magnitud de sus premios y la sencillez de su dinámica.

Cada boleto cuesta 2 dólares y ofrece la posibilidad de escoger cinco números principales, además de una bola adicional conocida como Powerball.

Por un dólar extra los jugadores pueden añadir la función Power Play, que multiplica los premios secundarios -aunque no aplica al acumulado principal-, con excepción de California, donde esta modalidad no está disponible.

Ganar el premio mayor, sin embargo, es una hazaña casi imposible: la probabilidad de acertar los seis números es de apenas 1 en 292 millones.

Aun así, la expectativa de un cambio de vida inmediato mantiene a millones de personas en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, comprando boletos cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 pm (hora del Este).

El atractivo se refuerza con la opción que tiene el ganador de elegir entre un pago único en efectivo de 428.9 millones de dólares o recibir un plan de anualidades que se extiende durante 30 años, con pagos que aumentan un 5 % cada año.

La modalidad adicional conocida como Double Play también gana popularidad entre los jugadores. Con un costo adicional de 1 dólar, esta permite utilizar los mismos números del sorteo principal en un segundo juego, en el que se pueden alcanzar premios de hasta 10 millones de dólares.

Qué tener en cuenta si compras un boleto

Si resultas ganador del premio mayor, podrás elegir entre la anualidad o el pago único. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales (y, en su caso, estatales/locales).

Revisa siempre las reglas de tu estado o territorio y firma el boleto en cuanto lo compres para proteger tu reclamación.

Con el bote apuntando a $950 millones, la fiebre por el Powerball vuelve a dispararse. La próxima parada: sábado 10:59 pm ET. ¿Habrá nuevo multimillonario?

Preguntas frecuentes sobre el Powerball y su creciente bote