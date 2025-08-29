Videojuego Cuban Fighters desbloquea personaje inspirado en Otaola: ¡Descubre su arma secreta!

El videojuego Cuban Fighters, creado por el programador cubano conocido en TikTok como @ore_dev, o @ore_inkcredible2, ha vuelto a desatar furor en redes sociales con la incorporación de un nuevo personaje que parece estar inspirado en el polémico influencer Alexander Otaola.

En su más reciente video, el desarrollador presentó al supuesto avatar de Otaola con un estilo caricaturesco y provocador, diseñado especialmente para generar impacto entre los usuarios.

“Para sus ataques decidí que dispare una bola de veneno ya que él es medio venenoso como una serpiente”, explicó Ore, entre risas.

El personaje también puede atacar desde gran distancia gracias a su arma secreta, "una lengua larguísima que tiene" y lo convierte en un oponente temible dentro del juego.

El escenario donde combate este nuevo luchador también es nuevo. En este caso es una corte judicial estadounidense, un guiño al gusto del influencer por las demandas y su historial de enfrentamientos legales con otros cubanos en Miami.

Los seguidores del videojuego valoran el ingenio de su desarrollador para reflejar aspectos reales de la farándula cubana. A pesar de estar aún en fase de prueba, Cuban Fighters puede descargarse gratuitamente, y su popularidad va en aumento gracias a la mezcla de sátira política y cultura pop.

Chocolate MC, Díaz-Canel y otras figuras del ring

El primer gran personaje del juego que captó la atención de los internautas fue el reguetonero Chocolate MC, también conocido como El Rey del Reparto. Su avatar cuenta con un poder especial inspirado en su tema "El palón divino". Su arma de ataque es un gran palo.

Una de las escenas más virales muestra al músico enfrentándose a un saco de boxeo con el rostro del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, representado como un saco de boxeo.

El creador ha invitado a los usuarios a sugerir otros personajes cubanos que podrían unirse a la batalla, en un intento por hacer el juego más representativo del imaginario popular cubano. Entre los recientes se encuentra un avatar de Lucy Sosa, y otro del influencer Kristoff Kriollo (Christopher Gómez).

Cuban Fighters se consolida como un fenómeno viral que combina crítica social, entretenimiento y cultura urbana, y que promete seguir creciendo con cada nueva actualización.

