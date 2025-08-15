Casa Blanca bromea sobre los aumentos de vuelos de deportación simulando un videojuego

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca desató críticas este jueves al publicar en la red social X un video que muestra un avión con las siglas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) despegando, acompañado del mensaje “GAME OVER”, como parte de su campaña para resaltar el incremento de vuelos de deportación bajo la administración de Donald Trump.

El material audiovisual, presentado en tono irónico, forma parte de la estrategia comunicativa para promocionar el plan migratorio que, según el gobierno, ejecutará un millón de deportaciones al año, respaldado por una reciente ley aprobada en el Congreso.

El paquete legislativo asigna 170,000 millones de dólares al DHS, casi duplicando su presupuesto, y contempla la contratación masiva de agentes del ICE, bonos de hasta 50,000 dólares para reclutas, más centros de detención e incluso instalaciones en bases militares, de acuerdo con la agencia AP.

El mayor despliegue de expulsiones en la historia de EE. UU.

El gobierno ha calificado la iniciativa como “la mayor campaña de expulsiones en la historia estadounidense”, con operativos no solo en la frontera sur, sino también en comunidades del interior, universidades, centros laborales y espacios públicos. Además, destina 46,000 millones de dólares para la construcción del muro con México y permite usar cárceles como centros de retención migratoria.

Mientras Trump sostiene que “cumple su promesa de reforzar la seguridad y remover a quienes no tienen autorización para permanecer en el país”, organizaciones de derechos humanos alertan que muchas detenciones afectan a personas sin antecedentes penales.

Según datos oficiales, alrededor de un millón de migrantes han abandonado EE. UU. voluntariamente en el último año, cifra que la Casa Blanca presenta como respaldo a sus medidas.

El tono del video, sin embargo, ha sido tildado de insensible por activistas y opositores, quienes denuncian que trivializa una política que genera miedo en las comunidades migrantes, donde familias —ante el riesgo de redadas— preparan planes para el cuidado de menores en caso de detención o deportación de sus padres.

Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de deportaciones de EE. UU. bajo Trump