¡Se acabó la espera! Cubano César Prieto debuta en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

La espera terminó y la consistencia del cubano César Prieto ha sido premiada este viernes con su debut en Grandes Ligas tras un largo y complicado trayecto de 4 años y medio.

Prieto, que debutó con los Cardenales de San Louis, se convirtió en el 33er jugador nacido en Cuba que ve acción en la temporada de MLB, por lo que la isla iguala su récord de participación, informó el periodista Francys Romero.

El cienfueguero se ponchó en su única vez al bate.

Romero, quien había informado del debut de Prieto en exclusiva, recordó que “el cubano de 26 años, firmó con los Orioles en 2022 después de dejar la concentración del equipo Cuba en West Palm Beach, Florida, en mayo de 2021”.

“Ha bateado .293 AVG con 44 HR en cuatro temporadas de Ligas Menores. Una verdadera historia de perseverancia”, agregó.

En 2021, tan pronto llegó a suelo estadounidense, Prieto abandonó la selección cubana que compitió en el Torneo Preolímpico de Béisbol, celebrado en Florida, entre el 31 de mayo y el 5 de junio, por lo que de todas formas no sería elegible para el próximo Clásico según las reglas de la Federación Cubana, por haber “desertado” de una delegación oficial.

Lo más leído hoy:

En aquel momento, era uno de los mejores talentos que permanecían en isla, pero decidió exhibir sus aptitudes en busca de un contrato profesional que alcanzó meses después con los Orioles de Baltimore, equipo que lo mandó a Cardenales.

Prieto, quien formaba parte del equipo Memphis Redbirds, filial Triple-A de los Cardenales de San Luis, se mantuvo por cuatro años como uno de los prospectos cubanos con trayectoria más sólida en Ligas Menores, antes de recibir el llamado.

Preguntas Frecuentes sobre el Debut de César Prieto en Grandes Ligas