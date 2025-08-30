¡Se acabó la espera! Cubano César Prieto debuta en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:
La espera terminó y la consistencia del cubano César Prieto ha sido premiada este viernes con su debut en Grandes Ligas tras un largo y complicado trayecto de 4 años y medio.
Prieto, que debutó con los Cardenales de San Louis, se convirtió en el 33er jugador nacido en Cuba que ve acción en la temporada de MLB, por lo que la isla iguala su récord de participación, informó el periodista Francys Romero.
El cienfueguero se ponchó en su única vez al bate.
Romero, quien había informado del debut de Prieto en exclusiva, recordó que “el cubano de 26 años, firmó con los Orioles en 2022 después de dejar la concentración del equipo Cuba en West Palm Beach, Florida, en mayo de 2021”.
“Ha bateado .293 AVG con 44 HR en cuatro temporadas de Ligas Menores. Una verdadera historia de perseverancia”, agregó.
En 2021, tan pronto llegó a suelo estadounidense, Prieto abandonó la selección cubana que compitió en el Torneo Preolímpico de Béisbol, celebrado en Florida, entre el 31 de mayo y el 5 de junio, por lo que de todas formas no sería elegible para el próximo Clásico según las reglas de la Federación Cubana, por haber “desertado” de una delegación oficial.
En aquel momento, era uno de los mejores talentos que permanecían en isla, pero decidió exhibir sus aptitudes en busca de un contrato profesional que alcanzó meses después con los Orioles de Baltimore, equipo que lo mandó a Cardenales.
Prieto, quien formaba parte del equipo Memphis Redbirds, filial Triple-A de los Cardenales de San Luis, se mantuvo por cuatro años como uno de los prospectos cubanos con trayectoria más sólida en Ligas Menores, antes de recibir el llamado.
Preguntas Frecuentes sobre el Debut de César Prieto en Grandes Ligas
¿Cómo fue el debut de César Prieto en las Grandes Ligas?
César Prieto debutó en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, convirtiéndose en el 33er jugador cubano en participar en la temporada de MLB. En su primera y única aparición al bate, Prieto se ponchó.
¿Cuál ha sido la trayectoria de César Prieto antes de su debut en MLB?
Antes de su debut, César Prieto jugó en Ligas Menores durante cuatro años y medio, firmó con los Orioles de Baltimore en 2022 y posteriormente fue enviado a los Cardenales de San Luis. En Ligas Menores, Prieto mostró un promedio de bateo de .293 y conectó 44 jonrones.
¿Por qué César Prieto no pudo jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con Cuba?
César Prieto no fue elegible para el Clásico Mundial de Béisbol debido a que abandonó la selección cubana en 2021, violando las reglas de la Federación Cubana al "desertar" de una delegación oficial. Además, Prieto ha declarado que no tiene intención de volver a representar a Cuba en competiciones internacionales.
¿Cuál es la postura de César Prieto sobre regresar al equipo Cuba?
César Prieto ha sido claro al expresar que no tiene intención de regresar al equipo Cuba. Ha declarado que, incluso si lo llamaran, su respuesta sería negativa. Esto se debe a su decisión de buscar oportunidades profesionales fuera de la isla.
