Néstor Cortés Jr. dice “sentirse indeciso” ante posible llamado de Cuba al Clásico Mundial

El zurdo cubano de Hialeah Néstor Cortés Jr. reveló que la Federación cubana no lo ha contactado para participar en el próximo Clásico Mundial y dijo “sentirse indeciso” ante una posible convocatoria.

“No me han contactado hasta ahora. Por ahora estoy un poco indeciso, estoy demasiado concentrado en ponerme saludable. Yo creo que, aunque me llamaran, todavía fuera una decisión difícil porque quiero concentrarme en la pelota de aquí (MLB)”, dijo el zurdo entrevistado este sábado por el sitio Pelota Cubana.

“Quiero estar saludable, quiero mejorar mi familia, mejorar mi carrera. Aunque esté saludable, no quiero perjudicar la temporada que viene. Creo que por esta vez me voy a quedar por fuera sin que me llamen o, aunque me llamen, quiero concentrarme en lo que es mi trabajo aquí en los Estados Unidos”, agregó

Cortés, de visita en Miami con los Milwaukee Brewers, dijo sentirse feliz de volver a su ciudad natal.

“Me siento super bien. Cada vez que vengo a Miami, aunque sea por un día, trato de ver a toda la familia que pueda, a los amigos. He venido en tres ocasiones para Miami cuando estoy jugando en la temporada, me quedo en mi casa con mis padres. Ayer era el cumpleaños de mi papá, estábamos en la casa con la familia y los amigos. Siempre es un buen tiempo, lo aprovecho lo más que pueda y me encanta estar aquí en Miami”, comentó al respecto.

Cuba quedó ubicada en el Grupo A del VI Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará en marzo de 2026, en la sede de San Juan, Puerto Rico, en lo que ya muchos expertos califican como “la llave de la muerte”. Los rivales del grupo serán: Puerto Rico (anfitrión y favorito), Canadá, Panamá, Colombia.

El mes pasado se conoció que el estelar ex torpedero y figura cercana al régimen Germán Mesa fue designado oficialmente como director del equipo Cuba de béisbol rumbo al Clásico Mundial de 2026.

Entre sus principales responsabilidades estará contactar con jugadores profesionales cubanos —tanto en Cuba como en el exterior— en función de un diagnóstico previo realizado por la Federación, además de definir el sistema de entrenamiento y la ruta crítica hacia los diferentes torneos internacionales.

Algunos como César Prieto ya han adelantado su negativa o, como Aroldis Chapman, mostrado su disposición a jugar bajo otras banderas. Otros como Andy Pagés o Yariel Rodríguez han mostrado su disposición a estar.

