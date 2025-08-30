Vídeos relacionados:

Ryan Muñiz, hijo del salsero Marc Anthony y la ex Miss Universo Dayanara Torres, decidió contar una anécdota que pocos conocían: cuando era niño prefería ocultar que era hijo de una superestrella. En una entrevista con la revista Magacín, el joven de 22 años confesó que, cuando le preguntaban a qué se dedicaba su familia, solía responder que su papá trabajaba en Best Buy, la popular tienda de electrónicos donde muchos compran televisores, computadoras y hasta neveras. Nada que ver con los escenarios ni los Grammy.

¿Y por qué inventarse esa historia? Ryan quería asegurarse de que las personas lo valoraran por lo que es y no por el apellido que lleva. "Era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse", dijo con total honestidad. Y es que no siempre es fácil crecer bajo los reflectores, rodeado de fama y expectativas.

Aunque durante años intentó mantener un perfil bajo, especialmente en Los Ángeles, admite que de vez en cuando alguien lo reconoce, sobre todo dentro de la comunidad latina. No es para menos: su papá es uno de los artistas más grandes de la música tropical, y su mamá, una figura muy querida en el mundo del entretenimiento.

Con talento de sobra en los genes, Ryan ha decidido forjar su propio camino. Ha incursionado con éxito en el modelaje y también siente una gran pasión por la música. Aunque pausó sus estudios en Ingeniería Musical, sigue componiendo, tocando instrumentos y creando. “No quiero ser conocido solo como ‘el hijo de’. Quiero tener mi propio nombre”, comentó.

Su madre, Dayanara, no podría estar más orgullosa y no pierde la oportunidad de gritarlo a los cuatro vientos. En redes sociales lo apoya con entusiasmo, y no es la única: Marc Anthony también ha mostrado su cariño públicamente. Este mismo año, el cantante le regaló a Ryan su primer auto, un gesto que dejó claro el vínculo cercano que mantienen, más allá de los focos.

Ryan también ha querido reconectar con sus raíces boricuas, y asegura que visitar Puerto Rico lo ha ayudado a redescubrir quién es. “Venir aquí ha sido lo mejor que me ha pasado”, dijo el joven. Entre desfiles, acordes y sueños, Ryan Muñiz está construyendo su camino con calma, carisma y, sobre todo, autenticidad.

