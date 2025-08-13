Alex Duvall comparte con Marc Anthony y Wisin en pleno rodaje: "Siempre soñé con esta foto"

Alex Duvall, Lenier Mesa, Marc Anthony y Wisin Foto © Instagram / Alex Duvall

¡Algo grande se viene en la música latina y tiene sabor cubano! El cantante y productor Alex Duvall encendió las redes al compartir en Instagram una serie de fotos que lo muestran rodeado de puro poder musical: Marc Anthony, Wisin y su gran amigo y colega Lenier Mesa.

En la primera imagen, Duvall posa sonriente junto a Marc Anthony, acompañado de un mensaje que deja ver lo especial que fue el momento: “El universo siempre conspira a favor de los que nunca paran de buscar sus sueños. Siempre soñé con esta foto con el goat de todos los tiempos”. La publicación no tardó en llenarse de reacciones y comentarios celebrando el encuentro.

Las historias completaron el cuadro. En ellas, Alex Duvall, Wisin, Marc Anthony y Lenier aparecen sentados en sillas de rodaje, bajo grandes sombrillas para esquivar el sol, charlando relajadamente mientras las cámaras registraban cada movimiento. “Aquí casual con Wisin y Marc charlando. Dile a @lenieroficial que solo se escriben hits mundiales”, escribió Duvall, dejando entrever que no se trataba de una reunión cualquiera, sino de una producción que están preparando y que apunta a ser un éxito.

En otra de las historias, el cubano confesó que entre las imágenes captadas ese día estaba una de sus favoritas “de todos los tiempos”, lo que deja claro que la jornada tuvo un peso especial para él.

Todas las fotos corresponden al mismo día y, a juzgar por la coincidencia de los cuatro artistas en el set, todo indica que se viene una colaboración de alto calibre. Con Marc Anthony, Lenier Mesa, Wisin y Alex Duvall en la misma mesa de trabajo, la expectativa está por las nubes y los fans ya sueñan con el próximo hit que podría romper fronteras.

Captura de Instagram / Alex Duvall

Marc Anthony y Lenier Mesa ya han trabajado juntos con resultados históricos. Su colaboración en el tema “Mala” no solo fue un éxito rotundo, sino que también les valió un Latin Grammy en 2022 a Mejor Canción Tropical y Mejor Álbum de Salsa. Ese antecedente hace que cualquier nuevo proyecto que los reúna genere enorme expectativa entre los seguidores de la música latina.

