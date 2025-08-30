Cardi B enfrenta en Los Ángeles un juicio civil por una supuesta agresión a una guardia de seguridad en 2018. Lo que en principio podría haber sido un proceso legal serio se ha transformado en un espectáculo inesperado: cambios de peinado en cada jornada, respuestas directas y un abogado que parece salido de una comedia. El resultado: escenas que recorren las redes sociales y provocan risas en todo el mundo.

Contexto rápido: Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, fue demandada en 2020 por Emani Ellis, una guardia de seguridad que asegura que la artista la insultó, escupió y arañó en un consultorio de obstetricia en Beverly Hills. Cardi, embarazada de su primera hija en aquel momento, niega que hubiera contacto físico y sostiene que solo fue una acalorada discusión. Ellis reclama 24 millones de dólares por agresión, lesiones y angustia emocional.

¿Por qué se ha viralizado? Porque el juicio se retransmite en directo y Cardi responde con la naturalidad y el desparpajo de una entrevista televisiva: frases ingeniosas, gestos imposibles de pasar por alto y ocurrencias que parecen pensadas para hacer reír. Frente a ella, un abogado que insiste con preguntas insólitas —sobre su cabello, sus uñas o su estado de embarazo— y que termina dándole la oportunidad de lucirse con respuestas que desarman la tensión y arrancan carcajadas, incluso dentro de la sala.

Los momentos más comentados del juicio

1. “Son pelucas”

El abogado, intrigado por los constantes cambios de look —pixie negro un día, rubia al siguiente, melena oscura después— le preguntó cuál era su cabello natural. Cardi, sin perder la sonrisa, respondió: “Son pelucas”.

2. “No la llamé gorda, la llamé pe***”

En pleno interrogatorio, el abogado insinuó que Cardi había insultado a la demandante por su físico. Ella lo corrigió con total calma: “No, la llamé pe***”. Directa y sin rodeos.

3. “Security heavy”

Al describir a la guardia de seguridad, Cardi soltó una de las frases que ya quedaron para la posteridad: “Parece que puede proteger un edificio entero”.

4. El insólito “Hello”

En un momento de evidente fastidio, Cardi exclamó un “Hello?”. Para sorpresa de todos, el abogado respondió con un solemne “Hello, I’m here”. La interacción absurda bastó para generar las risas.

5. “I mean… look”

Cardi señaló primero sus ojos y luego a la otra parte. Sin decir una palabra más, el gesto lo explicó todo. El clip ya circula como respuesta universal en redes, acompañado de sus expresiones de fastidio, ironía y sarcasmo que se convirtieron en puro meme.

6. El capítulo de las uñas

El abogado quiso indagar incluso en la manicura: “¿Largas? ¿puntiagudas? ¿postizas?”. Cardi lo miró con incredulidad antes de responder: “Ovaladas. Falsas”. La expresión de “no me creo esta pregunta” terminó siendo tan viral como la respuesta.

La reacción en redes

En TikTok circulan varios videos que recopilan los momentos más divertidos del juicio, e incluso algunos usuarios han hecho sus propios rankings. “Solo es culpable de servir looks y memes en el juzgado”, bromeó uno. “No me divertía tanto desde el juicio de Johnny Depp”, apuntó otro. Muchos la describen como “una comediante nata”, mientras no faltan quienes critican al abogado por sus preguntas: “a una mujer blanca nunca le habrían interrogado sobre el pelo, es puro sesgo”. Otros lo resumen con una frase que se repite en los comentarios: “cuando haces reír al jurado, ya ganaste”. Y entre tanto meme, más de uno admite que ya se volvió fan: “no era seguidor de Cardi, pero ahora lo soy” o “ella es auténtica, incluso en un tribunal”.

El trasfondo, sin memes

Más allá del humor, el proceso continúa: Ellis sostiene que hubo agresión y pide 24 millones de dólares; Cardi afirma que nunca hubo contacto físico, solo una discusión, y que la grabaron mientras acudía a su médico durante el embarazo. El juicio sigue en Los Ángeles; en la red, el veredicto sobre quién domina el espectáculo ya está dictado.

