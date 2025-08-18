El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se mostró profundamente afectado tras conocerse la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”, quien fue hallada sin vida frente a su residencia en Nueva York. La joven habría recibido varios impactos de bala, aunque las autoridades aún no han esclarecido oficialmente las circunstancias del crimen.

En sus redes sociales, el artista urbano compartió desgarradoras historias junto a Ariela, donde se les ve bailando, abrazados y disfrutando de momentos íntimos. "Te amo", escribió sobre un video de ambos. En otra publicación, donde ella aparece recostada sobre su hombro, expresó: "No existe un corazón más lindo", acompañado de emojis de corazones rotos, evidenciando el profundo dolor que siente por su pérdida. Además, publicó capturas de conversaciones privadas y otros recuerdos compartidos.

Ariela participó en el videoclip del tema “WAPAE”, una colaboración de Tekashi con Ángel Dior, Lenier y Bulin 47, donde su carisma y presencia escénica destacaron. Desde entonces, había entablado una estrecha relación con el cantante, quien llegó a referirse a ella como su hermana.

En el perfil de Instagram de Ariela también encontramos momentos que compartió con Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 6ix9ine.

La joven era una figura frecuente en la escena nocturna neoyorquina y acumulaba más de medio millón de seguidores en Instagram.

La repentina pérdida de Ariela ha sacudido al mundo del entretenimiento latino y ha dejado un profundo vacío entre sus seguidores, colegas y amistades. Mientras tanto, figuras como Tekashi 6ix9ine, Cardi B y La Insuperable han compartido mensajes de homenaje en redes sociales, recordándola como una mujer alegre, carismática y querida.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan detalles oficiales que permitan esclarecer este trágico suceso. Por ahora, su comunidad, tanto física como digital, continúa expresando el luto y la incredulidad ante una partida tan repentina como dolorosa.

