Gana 110 mil dólares con un boleto de lotería adquirido en Publix de Florida

Vídeos relacionados:

Un jugador de lotería ganó el pasado 28 de agosto cerca de 110,000 con un boleto que compró en un supermercado Publix de la Florida.

El ganador acertó el primer premio del sorteo del Fantasy 5 de la noche, según El Nuevo Herald.

El hombre el boleto en el Publix del Centro Comercial Regional de New Smyrna Beach, luego de que la computadora generara aleatoriamente cinco números del 1 al 36.

Después, superó las probabilidades de una en 376,992 veces para acertar los cinco números y llevarse el premio mayor de $109,323.

Los números ganadores fueron el 2-18-22-28 y el 34, agrega la información.

Los sorteos del Fantasy 5 se realizan dos veces al día.

Lo más leído hoy:

Florida es el segundo estado más afortunado para jugar lotería

Florida es el segundo estado más afortunado de todos Estados Unidos para jugar a la lotería y hay tres tiendas de Miami que aumentan todavía más las posibilidades de éxito.

El Publix en Flagler Park Plaza es la tienda de Miami que más premios ha otorgado con $451 millones se ubica como la quinta en Florida con más victorias, según el informe de Casino.org. que toma en cuenta los últimos 20 años.

Tras esta, en segundo y tercer lugar respectivamente, se encuentran el Mercado Miami, con un total de $297 millones en premios, y el Publix en las Tiendas de Quail Roast, con un total de $291 millones.

Miami es la ciudad que ha vendido la mayor cantidad de billetes de lotería ganadores de todo el país, con 1.362 billetes para un total de 73,6 millones de dólares. Florida ha vendido en total $9.4 mil millones en premios de lotería.

El informe analizó datos de más de 132,000 billetes ganadores de Mega Millions y Powerball.

El área de Miami-Dade ha sido escenario de varios premios relevantes de lotería en las últimas semanas gracias a Fantasy 5.

A finales de mayo, dos residentes de Hialeah ganaron más de $50,000 cada uno en un sorteo del juego.

Uno de los boletos fue adquirido en la gasolinera East Hialeah Valero (995 Hialeah Drive) y el otro en Publix Sabor, en el 1290 W. 68th Street.

Preguntas frecuentes sobre la lotería en Florida y el reciente ganador del Fantasy 5