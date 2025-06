Alertan sobre llamadas falsas prometiendo premios de lotería en Florida: ¿Cómo reconocer la estafa?

El FBI recomienda no responder a llamadas de números desconocidos y colgar inmediatamente si sospechas que es una estafa. Las agencias federales no solicitan dinero ni información personal por teléfono o correo electrónico. Si crees que has sido víctima de una estafa, denuncia el incidente al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) en ic3.gov.