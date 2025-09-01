Bailarina cubana recuerda su primer contrato fuera de Cuba: "Lo que viví cambió mi manera de ver la danza"

La bailarina cubana @danielarittoles24 compartió un nuevo testimonio en TikTok, en esta ocasión sobre su primera experiencia profesional fuera de Cuba, revelando que su debut no fue en un escenario tradicional.

“Así fue mi primer contrato fuera de Cuba, y no, no fue en un teatro, fue en un crucero, lo que viví allí cambió por completo mi manera de ver la danza, de enfrentar desafíos, y de disfrutar la vida de formas que nunca imaginé, soy Daniela, bailarina cubana, y esta fue mi primera experiencia profesional fuera de Cuba”, explicó.

En su relato, Daniela compartió cómo es trabajar en un crucero, y cómo ese entorno moldeó su crecimiento personal y artístico: “Bailar en un crucero es como vivir en una ciudad flotante, cada noche tienes shows distintos para públicos de todas partes del mundo, y cada día es un reto diferente, conocí personas increíbles, compartimos momentos únicos, celebramos fiestas en el mar, y aprendí a adaptarme a cualquier situación mientras disfrutaba la danza en escenarios únicos”.

El video desató una oleada de reacciones positivas. Un usuario comentó: “Cuban@s que sí representan”, a lo que Daniela respondió: “Ay qué bella”.

Otro testimonio que llamó la atención fue el de una usuaria que comentó: “El mío fue en Inglaterra y después de 4 años aquí sigo”. Daniela replicó: “Inglaterra debe ser hermoso, está en mi lista de visitar jajaja”.

Los mensajes de apoyo no faltaron: “Muchos éxitos hermosa, espero sigas logrando tus sueños”, recibió como comentario, y ella respondió: “Gracias bella, muchos éxitos para ti también”. Otros escribieron: “Gran oportunidad, síguelas aprovechando”, “Ay mi amor por Dios, qué bello” y simplemente: “Bella”, “Nosotros en un contrato en Turquía” o “Felicidades”.

Este nuevo testimonio se suma a otros compartidos por la misma bailarina, quien actualmente reside en Alemania. En una publicación anterior, Daniela reflexionó sobre cómo ha logrado vivir del arte en el extranjero, a pesar de los comentarios que recibía en Cuba, donde le decían que el baile era solo un pasatiempo sin futuro profesional.

“Salí de Cuba y hoy vivo de lo mismo que estudié. Cuando estaba en Cuba mucha gente decía que el baile era solo un hobby, que afuera no iba a ser un trabajo real, porque pagaba muy mal. Ahora vivo en Alemania y sigo siendo bailarina, lo que para muchos en Cuba era solo un pasatiempo me ha ayudado a abrir puertas para conocer otros países, trabajar, y crecer”, aseguró en ese momento.

Desde su llegada a Alemania, la bailarina también ha compartido detalles sobre su día a día, incluyendo cuánto cuesta vivir en el país europeo siendo artista, su adaptación al sistema laboral y la importancia de mantenerse activa en su vocación.

Historias como la de Daniela reflejan el camino de muchos jóvenes cubanos que, a pesar de las dificultades, logran encontrar oportunidades para desarrollarse profesionalmente en el extranjero.

