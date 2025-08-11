Cubana en Alemania celebra poder vivir de su pasión: "Sé que el salario nunca va a ser como el de un médico o un abogado"

La bailarina cubana Daniela Rittoles compartió en TikTok un testimonio sobre su experiencia emigrando a Alemania y trabajando en la misma profesión que estudió en Cuba, evocando lo que escuchaba en la isla sobre la falta de estabilidad laboral en el arte.

“Salí de Cuba y hoy vivo de lo mismo que estudié. Cuando estaba en Cuba mucha gente decía que el baile era solo un hobby, que afuera no iba a ser un trabajo real, porque pagaba muy mal. Ahora vivo en Alemania y sigo siendo bailarina, lo que para muchos en Cuba era solo un pasatiempo me ha ayudado a abrir puertas para conocer otros países, trabajar, y crecer”, afirmó.

En su mensaje, señaló las dificultades para encontrar trabajos bien remunerados en la isla y la percepción de inestabilidad que algunos tienen sobre el arte como profesión: “Sé que el salario nunca va a ser como el de un médico o un abogado pero vivir de mi pasión me da una estabilidad y una vida cómoda, haciendo lo que amo, sin tener que hacer 1 000 trabajos para salir adelante”.

El video generó más de un centenar de comentarios, desde felicitaciones hasta un debate sobre el prestigio del ballet en Cuba. Ante la opinión de que en la isla esta disciplina es respetada socialmente, Daniela aclaró: “Para los que estamos dentro de la escuela sí, pero hay muchas personas fuera que te dicen ‘si fueras médico o abogada tendrías mejor futuro en el exterior y te pagarían mejor’. Además de que te dicen que afuera es muy difícil que los bailarines ejerzan lo que hacen, que generalmente están trabajando en bares (lo cual es cierto en cierto punto) pero no siempre es así”.

En otro intercambio con usuarios, puntualizó: “Nunca dije que dijeran que el ballet en Cuba era malo, pero es cierto que nada en Cuba lo pagan bien y que cuando sales no todo el mundo logra estar en una compañía y terminan ejerciendo otras cosas o trabajando en varias cosas para poder mantenerse”.

Algunos coincidieron con ella en que “en Cuba hay muchísimas personas que no valoran el arte”, mientras otros defendieron que “el ballet cubano forma parte de la élite social” y que es “altamente prestigioso”. Daniela replicó: “Entre compañeros y profesores saben del prestigio, estoy hablando de las personas fuera del mundo, de las personas de la ‘calle’ como se dice en Cuba”.

Del arte a los números: cuánto cuesta vivir en Alemania

Días antes, la bailarina había publicado otro video detallando sus gastos mensuales en Alemania. Bajo el título “¿Cuánto cuesta vivir en Alemania siendo artista cubana?”, mostró que paga 600 € de alquiler (incluye el agua), 64 € de gas-calefacción, 60 € de electricidad, 40 € de internet, para un total de 764 € en vivienda y servicios. A ello suma entre 200 y 250 € en comida, 100 € en salidas (“Casi no tengo vida social, no conozco a muchas personas”), 58 € en transporte con el Deutschlandticket, y 200 € en extras, alcanzando un gasto mensual aproximado de 1 372 €.

En los comentarios, usuarios de otras ciudades europeas compararon precios y salarios, y preguntaron sobre impuestos y contratos laborales. Daniela explicó: “Leí que la media en Alemania gana 2 100 € después de impuestos, ahora no sé qué tan cierto sea”. Sobre su situación laboral indicó: “Pago como 400 euros de mi salario y lo otro lo paga mi trabajo, o sea se supone que es como a la mitad (soy Festestelle)”. Reconoció que aún está aprendiendo sobre el sistema: “En mi país no se pagaba nada de impuestos… al inicio cuesta un poco más adaptarse”.

También precisó que vive en Stuttgart-Obertürkheim, “un poco afuera de la ciudad”, en un apartamento de 35 metros cuadrados tipo estudio, y que la dueña le dio la renta porque “ama el ballet”.

Más cubanos en Alemania

El caso de Daniela se suma a otros testimonios recientes. En julio, Mayara, una enfermera cubana, contó a CiberCuba cómo emigró sin gastar un centavo mediante un programa de voluntariado social que le ofreció alojamiento, comida y seguro médico, abriéndole luego oportunidades laborales. En enero, Roly, conocido como @rolylabestia1985, celebró su ciudadanía alemana tras llegar en 2015 “sin saber alemán, sin trabajo y en condición de ilegal”, destacando que lo logró con “estudio, esfuerzo y paciencia”.

En un contexto migratorio en el que miles de cubanos buscan alternativas legales y seguras para salir de la isla, las historias de Daniela, Mayara y Roly muestran distintos caminos y desafíos para desarrollarse en Alemania sin renunciar a su vocación.

