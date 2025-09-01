Ana de Armas se va viral gozando en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico junto a Paco León

La actriz cubana Ana de Armas ha causado sensación en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparece disfrutando al máximo en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

En las imágenes, que se han vuelto virales durante el fin de semana, se ve a la protagonista de Blonde con una bebida en la mano, bailando y dejándose llevar por el ambiente festivo al ritmo de la música del artista boricua. Vestida con un elegante conjunto satinado blanco, Ana no pasó desapercibida entre el grupo de invitados.

Todo parece indicar que la cubana fue una de las selectas invitadas a la exclusiva fiesta organizada por Bad Bunny en su tierra natal, donde coincidió con varias celebridades del mundo del cine y la música.

Entre ellas, destacó la presencia del actor y director español Paco León, el "Luisma" en la serie Aída, quien compartió varios momentos con Ana durante la velada.

El propio Paco León publicó en sus redes un video en el que se le ve compartiendo risas, bailes y fotos junto a la actriz cubana, evidenciando la buena química entre ambos y lo bien que la pasaron en la residencia del reguetonero.

Los videos acumularon miles de visualizaciones y comentarios en plataformas como Instagram y TikTok, y unos cuantos se preguntaron dónde dejó Ana de Armas a Tom Cruise con quien se le relaciona sentimentalmente, aunque aún no confirman su romance.

