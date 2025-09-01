Red Sox extienden contrato a Aroldis Chapman: esto ganará el lanzador cubano en 2026

Los Medias Rojas de Boston extendieron oficialmente el contrato del relevista cubano Aroldis Chapman para 2026 luego se su excelente campaña.
El holguinero ganará 12 millones de dólares en 2026, más un bono por firmar de 1 millón, informó el sitio oficial de MLB.
El acuerdo también incluye una opción de adquisición mutua para 2027, agrega la información.
Cuando el nuevo contrato entre en vigor el supersónico holguinero tendrá 38 años, recuerda el reporte.
“Creo que ha sido un gran jugador para nosotros, y no solo en el campo. Lo que ha hecho en el campo es asombroso, pero como ven, en el vestuario, con su forma de prepararse, ha sido magnífico”, dijo el mánager de los Red Sox, Alex Cora.
Resurrección de lujo: Aroldis Chapman domina a sus 37 años en MLB
El cerrador cubano Aroldis Chapman, a sus 37 años, está firmando una de las mejores temporadas de su carrera, liderando a todos los relevistas de las Grandes Ligas con un 1.15 de efectividad (ERA) y limitando a sus rivales a un minúsculo .130 de promedio ofensivo.
De acuerdo con el criterio del periodista Francys Romero en la red social Facebook, lo que parecía un declive inevitable terminó en una resurrección deportiva para Chapman en 2025 y vistiendo las franelas de los Medias Rojas de Boston.
Como si fuera poco, el holguinero ha logrado algo inédito en su trayectoria: nueve salidas consecutivas sin permitir un solo hit, una racha que ni siquiera alcanzó en sus días más dominantes con los Cincinnati Reds entre 2011 y 2014, cuando aterrorizaba bateadores con rectas de más de 100 millas por hora.
El cubano demuestra así que todavía puede reinventarse y brillar en la élite, desafiando la edad y a quienes lo daban por acabado. Su temporada 2025 está siendo un recordatorio de que el “Misil cubano” sigue teniendo pólvora en el brazo y hambre de grandeza.
Sin dudas, Aroldis Chapman sigue la ruta hacia el Salón de la Fama de Cooperstown.
