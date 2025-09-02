Randy Arozarena hace historia con nueva marca entre cubanos en MLB

El cubano Randy Arozarena, nacionalizado mexicano, sigue agrandando su nombre en las Grandes Ligas, tras alcanzar un nuevo hito al convertirse en el tercer jugador nacido en la isla que consigue una temporada de 25 jonrones e igual cifra de bases robadas en MLB.

El jardinero de los Marineros de Seattle se sumó este lunes a una lista exclusiva, siendo además el segundo cubano en lograrlo en el presente siglo. Su combinación de poder y velocidad lo consolidan como uno de los peloteros más completos de la actualidad.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, antes lo hicieron José Canseco y José Adolis García.

Ahora, todas las miradas se centran en el próximo objetivo: ¿podrá Arozarena alcanzar la marca de 30 cuadrangulares y 30 robos en la misma campaña?

Con semanas aún por delante en el calendario, el desafío está sobre la mesa y el pinareño tiene la oportunidad de inscribir su nombre junto a los más selectos del béisbol.

