Portero del equipo Cuba renuncia a convocatoria por temor a nuevas leyes migratorias de EE.UU.

El guardameta de la selección nacional Raiko Arozarena renunció a participar en el partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026, según informó oficialmente la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) en un comunicado divulgado por medios oficiales.

La decisión fue informada horas antes del viaje del equipo desde Antigua y Barbuda a Santiago de Cuba, sede del encuentro contra Bermudas programado para este domingo 9 de junio, donde la escuadra cubana buscará avanzar a la siguiente fase del torneo.

Según explicó Arozarena, hermano del ligamayorista Randy Arozarena, su decisión está motivada por la preocupación ante las recientes medidas migratorias impuestas por la administración de Donald Trump, que restringe a ciertas personas el ingreso a Estados Unidos desde países como Cuba.

Una decisión preventiva, pese a que no debería afectarlo

Aunque la medida no debería afectarlo directamente, ya que él reside legalmente en Estados Unidos y las disposiciones aclaran que los residentes permanentes o legales no están incluidos en las restricciones más severas, el arquero optó por no arriesgarse, preocupado por las posibles consecuencias sobre su carrera a nivel de clubes.

La AFC consideró que este caso refleja el clima de incertidumbre y presión que generan este tipo de medidas, así como las campañas mediáticas asociadas, que terminan impactando indirectamente al deporte cubano y sus atletas residentes en el exterior.

“Comprendemos que se trata de una decisión de carácter personal, que responde a circunstancias individuales”, indicó la Asociación en su nota, al tiempo que reiteró el compromiso del resto de la delegación con la causa mundialista.

Trump firma orden para limitar parcialmente la entrada de ciudadanos de Cuba y otros países a EE.UU.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles una proclama presidencial que impone nuevas restricciones de viaje a ciudadanos de varios países, incluido Cuba, bajo el argumento de "riesgos para la seguridad nacional".

"He decidido restringir y limitar parcialmente la entrada de nacionales de los siguientes siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas restricciones distinguen entre la entrada de inmigrantes y no inmigrantes, pero se aplican tanto a esta como a la de no inmigrantes", señala el texto oficial.

La medida prohíbe completamente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países, entre ellos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen.

En paralelo, impone restricciones parciales a personas procedentes de siete naciones, incluida Cuba, junto a Venezuela, Turkmenistán, Laos, Burundi, Sierra Leona y Togo.

Sobre el caso cubano afirma que la isla "es un Estado patrocinador del terrorismo. El Gobierno de Cuba no coopera ni comparte información suficiente en materia de cumplimiento de la ley con Estados Unidos. Históricamente, Cuba se ha negado a aceptar el retorno de sus nacionales deportables. Según el Informe de Excedencia de Visas (Overstay Report), Cuba tuvo una tasa de excedencia en las visas B-1/B-2 de 7.69% y una tasa de excedencia en las visas F, M y J de 18.75%".

"Por lo tanto, se suspende el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos cubanos como inmigrantes y como no inmigrantes bajo las categorías de visa B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J.", agrega la orden presidencial.

Subraya que "los funcionarios consulares deberán reducir la validez de cualquier otra visa de no inmigrante emitida a ciudadanos cubanos en la medida permitida por la ley".

La Casa Blanca precisó que las restricciones parciales permiten ciertas excepciones para residentes permanentes legales en EE.UU., personas con visados vigentes, solicitantes de visados en categorías específicas, individuos cuya entrada se considere de interés nacional.

