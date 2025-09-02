Accidente en la termoeléctrica Renté deja a un trabajador en estado crítico extremo

Vídeos relacionados:
Un grave accidente laboral ocurrido el pasado domingo en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, conocida como “Renté”, dejó a un trabajador con quemaduras críticas en la mayor parte de su cuerpo, informó la Unión Eléctrica.
El operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra, de 33 años, resultó con quemaduras en el 89 % de la superficie corporal tras la liberación repentina de vapor a altas temperaturas durante el arranque y sincronización de la unidad de generación No. 5, explica la nota oficial.
Señala que el hombre fue atendido de inmediato por el equipo médico de la planta y trasladado al Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, donde permanece ingresado en estado crítico extremo con pronóstico reservado.
De acuerdo con el doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, director provincial de Salud Pública, el paciente se encuentra consciente, ventilándose espontáneamente y alimentándose por vía oral, con todos los medicamentos e insumos asegurados, agrega un reporte de la televisión local.
Las autoridades provinciales visitaron al lesionado en el hospital y se interesaron por la atención médica y el apoyo a sus familiares, detalló el post.
El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director de la central, informó que se activaron los protocolos de seguridad y que se investigan las causas exactas de la falla en la infraestructura de vapor.
El pasado año, a pesar de una disminución en el número de accidentes laborales en Cuba, la cifra de muertes en el trabajo se mantuvo en 52 personas, la alarmante estadística de una muerte por semana.
Según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el número total de accidentes se redujo un 37,7 % respecto a 2023, pasando de 1,498 a 934.
Preguntas frecuentes sobre el accidente en la Termoeléctrica Renté y la situación energética en Cuba
¿Qué ocurrió en el accidente de la Termoeléctrica Renté?
Un trabajador de 33 años, Carlos Rafael López Ibarra, sufrió quemaduras en el 89 % de su cuerpo tras una falla en una tubería de vapor durante el arranque de la unidad de generación No. 5 de la Termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba. Actualmente, se encuentra en estado crítico extremo en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso. Las autoridades están investigando las causas de la falla.
¿Cuál es la situación actual de las termoeléctricas en Cuba?
La situación de las termoeléctricas en Cuba es crítica. La central Antonio Guiteras, una de las principales, ha estado fuera de servicio debido a fallas técnicas recurrentes, y otras unidades, como la de Renté, también enfrentan problemas de mantenimiento. Esto ha agravado la crisis energética, provocando apagones prolongados y afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética en Cuba está generando un profundo malestar social. Los apagones prolongados afectan la vida cotidiana, interrumpiendo actividades esenciales, dañando electrodomésticos y alimentos, y provocando condiciones insoportables de calor sin energía eléctrica para ventilación o refrigeración. La situación se ve agravada por una infraestructura energética obsoleta y falta de mantenimiento adecuado.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para enfrentar los problemas en el sistema eléctrico?
Las autoridades cubanas han implementado protocolos de seguridad y están investigando las causas de las fallas en las termoeléctricas. Además, se ha intentado realizar mantenimientos urgentes en las plantas, aunque las soluciones parecen ser temporales y no resuelven el problema de fondo. La falta de inversión en modernización y mantenimiento adecuado sigue siendo un desafío significativo.
