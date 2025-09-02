Vídeos relacionados:

Dwayne “The Rock” Johnson dejó atónitos a todos con su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde reapareció irreconocible tras un sorprendente cambio físico. El actor, de 53 años, perdió 60 libras (27 kilos) para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en The Smashing Machine, su nueva y más ambiciosa apuesta cinematográfica.

Conocido por su imponente musculatura y presencia dominante tanto en el cine como en la lucha libre, Johnson apareció visiblemente más delgado, con el rostro estilizado y una figura mucho menos voluminosa. La transformación no solo implicó una estricta pérdida de peso, sino también el uso de prótesis faciales y peluca, en un trabajo liderado por el renombrado maquillador Kazu Hiro.

El cambio fue tan drástico que muchos asistentes al festival apenas lo reconocieron sobre la alfombra roja. Vestido con una camisa estampada y pantalones blancos, el actor rompió con la imagen física que lo ha definido durante décadas. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: algunos lo apodaron con humor The Pebble (La Piedra Pequeña), mientras que otros expresaron preocupación por su estado de salud.

Sin embargo, Johnson aclaró que la transformación fue totalmente intencional y resultado de su compromiso absoluto con el personaje de Kerr, una figura trágica del deporte marcada por la adicción a los analgésicos. “Esta transformación era algo que ansiaba hacer”, explicó el actor. “Quería demostrar que soy capaz de algo más que películas de acción”.

El desafío físico también tuvo una dimensión emocional. Johnson reconoció que fue “aterrador” alejarse de su zona de confort, pero necesario para evolucionar como actor. “Hollywood me encasilló durante años, y yo también lo permití. Este papel era una oportunidad para mostrar una faceta distinta de mí”, dijo durante la conferencia de prensa en Venecia.

Con esta transformación extrema, Dwayne Johnson no solo sorprendió al público, sino que también inició su carrera hacia el reconocimiento crítico. La ovación de 15 minutos que recibió tras la proyección de The Smashing Machine valida su esfuerzo y podría marcar el inicio de su camino hacia una posible nominación al Oscar, con una nueva imagen y, sobre todo, una renovada ambición artística.

A continuación, el tráiler de The Smashing Machine:

