Demi Moore salió en defensa de Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis, tras las críticas que ha recibido por la decisión de trasladar al actor a una residencia especializada debido al avance de su demencia frontotemporal. En una entrevista con Oprah Winfrey, Moore elogió la dedicación y el coraje con los que Heming ha enfrentado el cuidado de su marido desde que se hizo público el diagnóstico en 2023.
“Realmente creo que Emma ha hecho un trabajo magistral. Ha tenido miedo, fuerza y coraje en igual medida para sortear la situación”, aseguró la actriz de La sustancia, quien fue esposa de Bruce Willis durante más de una década y mantiene una relación cercana con la familia. Moore también expresó “mucha compasión” por Heming, a quien describió como una mujer joven enfrentando una realidad para la que “no hay una hoja de ruta”.
Emma Heming ha sido blanco de opiniones divididas luego de informar que Willis vive ahora en una residencia adaptada a sus necesidades médicas. A través de sus redes sociales, la exmodelo respondió con contundencia a quienes la juzgan sin conocer la experiencia de ser cuidadora: “Las personas con opinión se apresuran a juzgar, pero si no han vivido esta experiencia, no tienen voz ni voto”
Demi Moore participó junto a Emma Heming en The Oprah Podcast, donde esta última presentó su libro The Unexpected Journey, centrado en el desafío emocional y físico del cuidado prolongado. Ambas destacaron la importancia de visibilizar el rol de quienes cuidan a personas con enfermedades degenerativas, así como la necesidad de apoyarlos y no juzgarlos.
Para Demi Moore, el proceso también ha sido doloroso en lo personal. “Es difícil ver a alguien tan vibrante y fuerte cambiar tanto”, dijo sobre Willis, con quien tuvo tres hijas. No obstante, subrayó la importancia de aceptar la nueva realidad: “Cuando permaneces presente, aún queda mucho de él. Aunque no siempre sea verbal, hay algo hermoso dadas las circunstancias”.
Bruce Willis, de 70 años, mantiene buena salud física, pero su deterioro cognitivo ha afectado su capacidad de comunicación. Su familia continúa unida a su alrededor, incluyendo a Emma Heming, Demi Moore y sus cinco hijas, quienes han hecho público el proceso para dar visibilidad y apoyo a otros cuidadores y familias que enfrentan situaciones similares.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.