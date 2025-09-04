Camila Guiribitey celebra nueve años de amor junto a su esposo: "Todavía sigo riéndome de tus chistes malos"

La influencer cubana Camila Guiribitey celebró su noveno aniversario de bodas con un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado de un hermoso video que recopila momentos inolvidables de su enlace matrimonial.
"¡Feliz aniversario, amor mío! Nueve años, dos hijas, miles de aventuras… y todavía sigo riéndome de tus chistes malos y me sigo levantando primero que tú (chiste interno)", escribió la también odontóloga en su perfil de Instagram, haciendo reír a sus miles de seguidores.
En el video, Camila y su esposo aparecen caminando hacia el altar, leyendo sus votos y compartiendo miradas cómplices que han conquistado a sus fans. La publicación está cargada de nostalgia y amor.
No faltó un mensaje especial para generar más expectativas: "P.D. En el próximo aniversario tenemos renovación de votos", adelantó, dejando entrever que ya planean una nueva celebración de su amor.
Hace algunas semanas su esposo la sorprendió con otra propuesta mágica para renovar sus votos con un espectacular anillo y el Coliseo de Roma de fondo.
Camila Guiribitey, quien se ha ganado un espacio en redes por su estilo de vida de lujo, su cercanía con los seguidores y su contenido familiar, ha compartido a lo largo de los años detalles de su vida junto a su esposo, con quien ha construido una sólida relación.
