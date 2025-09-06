¡El medio tiempo más tropicoqueto! Karol G arrasa en su show en la NFL en Brasil

La cantante colombiana Karol G encendió el escenario del medio tiempo durante el partido de la NFL en São Paulo, Brasil, con un espectáculo tan tropicoqueto como su último álbum. Con una producción vibrante y cargada de ritmo latino, la artista deslumbró a miles de espectadores tanto en el estadio como en las pantallas.

Karol abrió el show cantando en portugués, conquistando de inmediato al público brasileño. Luego, pasó al español y por último al inglés con su éxito “Papasito”, haciendo vibrar el campo de juego con su energía desbordante.

Rodeada de decenas de bailarines ataviados con vestuarios coloridos y tropicales, la cantante presentó una coreografía perfectamente sincronizada que reflejó a la perfección el espíritu de su nueva producción musical. Palmas gigantes, faldas amarillas y frutas tropicales en su vestuario fueron parte de una escenografía cuidadosamente diseñada para resaltar ese estilo caribeño que la ha llevado a la cima.

Horas antes del show, Karol fue vista compartiendo con sus fanáticos en las calles de São Paulo, donde paralizó el tráfico y cantó junto a sus seguidores brasileños, desatando la euforia.

En Instagram, la cantante compartió su emoción antes de este show con un mensaje a corazón abierto: "Amo mucho lo que preparamos, tiene toda mi alma y corazón y un equipo de personas maravillosas a mi lado que trabajaron durísimo también… estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños. Los amo mucho familia! Como siempre GRACIAS por el amor infinito que me dan, que no se termina pero que nunca nunca doy por sentado… nos vemos hoy! BICHOTA SEASON FOREVER", escribió la artista acompañando sus palabras con varias fotos disfrutando de Brasil y su gente.

Con esta actuación, Karol G no solo reafirmó su lugar en la élite del pop latino, sino que también dejó claro que la Bichota Season sigue más fuerte que nunca.

