Vídeos relacionados:

Karol G encendió Instagram con un nuevo carrete de fotos en el que documenta sus días de descanso en Ibiza. La cantante paisa aparece acompañada por Feid, con quien compartió paseos en yate, recorridos en Jeep y varias postales frente al mar que dejaron claro que el verano está en su punto más alto.

El post vino acompañado de un fragmento de su tema "Viajando por el mundo": “Y no… no es existir, es sentirse vivo, voy a gozar la vida mientras respiro… mi miedo no es morir, es no haber vivido”. En pocas horas, las imágenes superaron los dos millones de likes y acumularon miles de comentarios.

Más allá de los gestos cariñosos con Feid, Karol también aprovechó para mostrar su repertorio de bikinis. Lució modelos en verde esmeralda, amarillo neón y negro clásico, combinados con pareos, gafas de sol, sombreros tipo vaquero y collares dorados. Todo en clave muy tropicoqueta.

Las fotos fueron tomadas en distintos rincones de la isla, incluyendo las vistas panorámicas de Es Vedrà y la cubierta de un yate. En una imagen aparece abrazada a Feid sobre el capó de un Jeep; en otra, él le da un beso en la frente mientras descansan bajo el sol. También hay planos más relajados, con amigos y atardeceres.

La escapada llegó justo después de varios compromisos laborales. Karol aterrizó en Ibiza tras su paso por la Fashion Week de París, donde coincidió con Dua Lipa y Cardi B, y Feid venía de presentarse en Ushuaïa. Aprovecharon el hueco en sus agendas para reunirse y desconectar en una villa con vista al mar.

Con esta nueva tanda de fotos, Karol G sigue apostando por el equilibrio entre su música y su presencia digital. Sus estilismos de playa y su conexión con Feid fueron el centro de la conversación, en un carrete que mezcla marketing, vacaciones y algo de romance sin mucho filtro.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre las Vacaciones de Karol G en Ibiza y su Relación con Feid