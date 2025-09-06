Leoni Torres y Yuliet Cruz celebran los 19 años de su hijo Sebastián: "¡Eres nuestro orgullo!"

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Leoni Torres y la actriz Yuliet Cruz celebraron este viernes los 19 años de su hijo mayor, Sebastián, con emotivos mensajes en redes sociales que dejaron ver el gran amor que sienten por él.
“¡19 años! Que sepas que tu familia está aquí para ti ¡Feliz cumpleaños, Sebastián!”, escribió Leoni en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes, una de ellas junto a Sebastián y su hijo menor con gorros de cumpleaños.
Por su parte, Yuliet compartió una conmovedora dedicatoria que rápidamente conmovió a sus seguidores.
“¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Mi príncipe! Te amo más de lo que puedo expresar en palabras. Contigo aprendí que este amor es más grande y poderoso que nada en este mundo. Feliz vuelta al sol. Sé que no te gusta que ponga fotos pero ¡eres mi orgullo! ¡Te amoooooooooo!”, escribió la actriz.
Sus palabras las acompañó de un carrusel de instantáneas junto a Sebastián siendo apenas un bebé, de niño, adolescente y otra de la actualidad.
Sebastián es el hijo mayor de la pareja, quienes además tienen otro niño en común, Samuel, el más pequeño de la casa. Las publicaciones familiares de Leoni y Yuliet suelen recibir mucho cariño en redes, y esta vez no fue la excepción.
Lo más leído hoy:
¡Felicidades para Sebastián en su día!
Preguntas frecuentes sobre Leoni Torres, Yuliet Cruz y su familia
¿Cómo celebraron Leoni Torres y Yuliet Cruz el cumpleaños de su hijo Sebastián?
Leoni Torres y Yuliet Cruz celebraron el cumpleaños número 19 de su hijo Sebastián con emotivos mensajes en redes sociales. Leoni compartió imágenes junto a sus hijos, mientras que Yuliet dedicó conmovedoras palabras y un carrusel de fotos que mostraban la evolución de Sebastián desde bebé hasta la actualidad.
¿Qué logros académicos ha alcanzado Sebastián, el hijo de Leoni Torres y Yuliet Cruz?
Sebastián culminó sus estudios en la International Studies Preparatory Academy en Miami, un logro que sus padres celebraron con orgullo en redes sociales. Leoni Torres compartió un video de la ceremonia de graduación, mientras que Yuliet Cruz publicó fotos del evento, destacando la felicidad y el orgullo que sienten por su hijo.
¿Cuál es la dinámica familiar de Leoni Torres y Yuliet Cruz en redes sociales?
Leoni Torres y Yuliet Cruz comparten activamente momentos familiares en redes sociales, mostrando una familia unida y feliz. Estos momentos incluyen celebraciones de cumpleaños, logros académicos de sus hijos y reencuentros familiares, generando mucho cariño y apoyo de sus seguidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.