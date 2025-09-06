Leoni Torres y Yuliet Cruz celebran los 19 años de su hijo Sebastián: "¡Eres nuestro orgullo!"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Leoni Torres y la actriz Yuliet Cruz celebraron este viernes los 19 años de su hijo mayor, Sebastián, con emotivos mensajes en redes sociales que dejaron ver el gran amor que sienten por él.

“¡19 años! Que sepas que tu familia está aquí para ti ¡Feliz cumpleaños, Sebastián!”, escribió Leoni en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes, una de ellas junto a Sebastián y su hijo menor con gorros de cumpleaños.

Por su parte, Yuliet compartió una conmovedora dedicatoria que rápidamente conmovió a sus seguidores.

“¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Mi príncipe! Te amo más de lo que puedo expresar en palabras. Contigo aprendí que este amor es más grande y poderoso que nada en este mundo. Feliz vuelta al sol. Sé que no te gusta que ponga fotos pero ¡eres mi orgullo! ¡Te amoooooooooo!”, escribió la actriz.

Sus palabras las acompañó de un carrusel de instantáneas junto a Sebastián siendo apenas un bebé, de niño, adolescente y otra de la actualidad.

Sebastián es el hijo mayor de la pareja, quienes además tienen otro niño en común, Samuel, el más pequeño de la casa. Las publicaciones familiares de Leoni y Yuliet suelen recibir mucho cariño en redes, y esta vez no fue la excepción.

¡Felicidades para Sebastián en su día!

