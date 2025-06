Leoni Torres revela cómo fue reprimido en Cuba por apoyar el 11J: "Conozco la verdadera cara de la dictadura"

El cantante cubano Leoni Torres reveló cómo fue reprimido en Cuba por apoyar públicamente las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

En entrevista con el presentador Jomari Goyso para su podcast "Sin Rodeo", Leoni confesó que nunca quiso irse de su país, pero que tuvo que hacerlo ya que después del 11J y sus pronunciamientos públicos contra el régimen, su familia sufrió represalias, incluido un asalto a su hijo.

Según dijo, el día de las protestas multitudinarias, al ver al pueblo en la calle, él y su esposa Yuliet sintieron que había llegado el fin de la dictadura.

"Estábamos casi celebrando: 'este es el fin', llorando todos. Empezamos a postear, yo hago un life con Yuliet donde ella y yo, en vivo, dijimos que queríamos elegir a nuestro presidente, que estábamos hartos. Eso fue un impulso que nos dio", contó.

Cuando llegó la represión del gobierno y todo volvió a ser como antes, empezaron las represalias contra el artista. Nunca más pudo conseguir trabajo y los medios de difusión se olvidaron de él.

"Después me asaltan a mi hijo en la calle; andaba con un amiguito, le dan unos golpes, al que le caen atrás es a él", denunció.

Además, la Policía le apostó frente a su casa a un supuesto vendedor ambulante para vigilarlo a él y a la familia.

"Empezamos a sentir miedo, ya no teníamos casi trabajo, le dije a mi esposa: 'hay que irse'. Por eso es que me voy yo primero, sin saber si los iba a volver a ver, porque ellos eran muy capaces de decirles: 'ustedes no salen de aquí'", detalló.

El 11 de julio de 2021, cuando Miguel Díaz-Canel compareció en la televisión y ordenó a los defensores del sistema reprimir a los manifestantes en la calle, Leoni hizo una directa en la que advirtió al gobierno que no agrediera al pueblo.

"Cuba completa en la calle. ¡Ya es hora de escuchar a su pueblo! ¡Ni se les ocurra agredir a un solo cubano!", dijo entonces.

Días después, Leoni y Yuliet compartieron un video en el que condenaban la violencia desatada por parte las fuerzas represivas contra el pueblo sin justificación alguna.

"No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen. No es la manera de hacerlo, con un garrote. Hay que oír al pueblo, tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado", expuso la actriz.

"Queremos una Cuba libre", añadió Leoni. "Libre de injusticias para todos los cubanos. Estamos en La Habana y hemos sufrido mucho todo esto que estamos pasando. Queremos elegir nuestro presidente", agregó.

Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y el exilio de Leoni Torres