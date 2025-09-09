La Habana lidera relaciones transaccionales entre hombres y el bajo uso del condón

Vídeos relacionados:

La Habana es la provincia con mayor prevalencia de sexo transaccional entre hombres que tienen relaciones con hombres (HSH) y mujeres trans, pero también la que registra el menor uso constante del condón, lo que incrementa la exposición al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Así lo reveló una Encuesta Bioconductual 2022-2023 divulgada este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en su perfil de Facebook.

Captura Facebook / Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba

El informe subraya que el sexo transaccional suele involucrar a múltiples parejas y puede estar motivado por dinero, regalos u otros beneficios.

La combinación de estas prácticas con el uso inconsistente de condón multiplica los riesgos de infección.

Según la investigación, el 18 % de los HSH de la capital reportaron haber practicado sexo transaccional en los últimos 12 meses.

Esa proporción duplica y hasta sextuplica los registros de otras ciudades incluidas en el estudio: Cienfuegos, con apenas un 2,7 %, y Bayamo, con 8,6 %.

Si se analizan únicamente los hombres que tuvieron relaciones ocasionales en ese periodo, la diferencia es aún mayor: en La Habana el 23,6 % recurrió al sexo transaccional, frente al 6,6 % en Cienfuegos y el 9,9 % en Bayamo.

El documento, de más de 100 páginas, alerta sobre un patrón de alto riesgo en la capital: el uso consistente del condón entre quienes ejercen sexo transaccional sigue siendo muy bajo.

Apenas el 27,8 % de los HSH habaneros declaró haberlo utilizado siempre, mientras que un 69,5 % reconoció usarlo solo “en ocasiones”.

En contraste, la protección es mucho más elevada en provincias como Cienfuegos, donde el 90,1 % afirmó emplearlo siempre, o Bayamo, con un 77,6 %.

La encuesta también arrojó resultados preocupantes entre las mujeres trans de La Habana.

Más de la mitad (52,5 %) admitió haber practicado sexo transaccional en el último año, con múltiples parejas sexuales en algunos casos.

Sin embargo, solo el 41,4 % aseguró usar siempre preservativo en esas relaciones, mientras que el 51,3 % lo hizo de forma esporádica y un 7,3 % reconoció no haberlo empleado nunca.

Cuando se pregunta por la última relación sexual de carácter transaccional, el uso de condón se eleva en ambos grupos: un 75,9 % en los HSH y un 80 % en las mujeres trans.

No obstante, las cifras generales reflejan que el uso constante es bajo y que prevalece la irregularidad en la protección, lo que coloca a la capital en una situación de especial vulnerabilidad frente al VIH y otras ITS.

En La Habana, además, los investigadores identificaron que algunos encuestados admitieron haber mantenido relaciones sexuales a cambio de drogas o favores, lo que amplía el espectro de vulnerabilidad.

Más allá de los números, el estudio advierte que la baja utilización del condón está relacionada con barreras estructurales y de género que limitan el acceso a servicios de salud.

Entre ellas se mencionan la discriminación hacia las poblaciones clave, la falta de disponibilidad de preservativos en farmacias y policlínicos, y el desconocimiento sobre alternativas preventivas como la profilaxis pre exposición (PrEP).

La Encuesta Bioconductual recomienda acelerar el acceso a la prevención combinada de precisión, que incluye la promoción del condón, la PrEP y el tratamiento oportuno de las personas con VIH.

“El uso del condón es vital para la prevención de enfermedades”, enfatizó la ONEI en su publicación, recordando que la capital concentra los mayores índices de riesgo por la práctica frecuente de sexo transaccional y la irregularidad en la protección.

Sin embargo, el informe no habla de la actual escasez de los preservativos en las farmacias del estado y el alto costo que alcanza en el mercado informal.

Los resultados de este informe confirman que, aunque el sexo transaccional no es un fenómeno generalizado en Cuba, en territorios como La Habana alcanza proporciones significativas y plantea desafíos urgentes de salud pública.

