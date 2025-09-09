Los 24 se celebran en familia y en el terreno: Víctor Mesa Jr. está de cumpleaños

Vídeos relacionados:

El beisbolista cubano Víctor Mesa Jr. celebró su cumpleaños número 24 rodeado de lo que más ama: su familia y el béisbol. El joven jardinero de los Marlins de Miami compartió este lunes varias imágenes en su cuenta de Instagram donde mostró cómo vivió esta fecha especial, entre abrazos familiares y sobre el terreno de juego.

"Chapter 24. Gracias Dios por todas las bendiciones, por mi familia, por mis amigos, por tenerme con salud. ¡Seguimos joseando como siempre! Los quiero mucho", escribió junto a una serie de fotos en las que se le ve sonriente, acompañado por sus seres queridos y jugando con los Marlins.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó su hermano, también beisbolista, Víctor Víctor Mesa, quien le dedicó un mensaje en redes sociales acompañado de imágenes de ambos en el estadio: "Happy Birthday Bro. Más que feliz y orgulloso de verte jugando en el Big Show. ¡Se hizo el primer paso y ahora vamos a demostrar! Voy a ti 1000%".

La foto que más ternura despertó entre los seguidores fue publicada en las historias de Instagram de la cantante Nayer, esposa de Víctor Víctor, donde aparece la familia completa: los dos hermanos, sus parejas, sus hijos pequeños y el abuelo, el exjugador y entrenador cubano Víctor Mesa, con uno de sus nietos en brazos. Una postal íntima y entrañable que ha conquistado a los fans de esta dinastía del béisbol cubano.

Con los corazones llenos y los bates listos, los Mesa celebraron en grande un nuevo año de vida para Víctor Mesa Jr., quien el pasado julio se convirtió en papá y continúa escribiendo su propia historia en el béisbol profesional.

