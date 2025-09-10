Vídeos relacionados:
Teresa Padrón, exmánager de El Taiger y una de las voces más visibles en la lucha por justicia tras su trágica muerte, compartió una confesión íntima que ha conmovido a sus seguidores en redes sociales.
A través de un post en su perfil de Instagram, la empresaria cubana reconoció públicamente el desgaste emocional y físico que ha sufrido durante el último año, marcado por el duelo, la presión mediática y su inquebrantable defensa del legado del artista.
“Este año me olvidé de mí”, escribió Padrón en un mensaje cargado de vulnerabilidad y reflexión. “Me olvidé de mis necesidades, de mi paz, mi salud mental y física. Hoy reconozco que es hora de volver a mirarme, de abrazarme, de pensar en mí con la misma entrega con la que siempre pensé en los demás”.
Lejos de abandonar su compromiso con las causas que defiende, Teresa explicó que esta etapa representa un acto de autocuidado y reconexión interior. “No significa que dejaré de luchar. Significa que ahora también me elijo a mí, que aprenderé a cuidar de mí, a respetar mis límites”.
En los últimos meses, Teresa ha estado al frente de campañas públicas y acciones legales para que se reevalúe el caso por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal, conocido como El Taiger, exigiendo que el único acusado enfrente cargos más severos.
Su activismo constante, los viajes a Cuba para acompañar a la familia del artista y su exposición mediática han convertido a Teresa en una figura clave dentro del entorno de El Taiger, pero también la han expuesto al escrutinio público y al desgaste emocional.
“Para seguir siendo fuerte afuera, primero debo serlo dentro”, concluyó Padrón, reafirmando su decisión de priorizar su salud mental sin abandonar las causas que defiende.
Con este mensaje, Teresa no solo pone sobre la mesa la importancia del autocuidado, sino también la carga silenciosa que implica liderar una lucha pública en medio del dolor personal. Su testimonio recuerda que, incluso en medio de la batalla, también se vale parar, respirar y volver a uno mismo.
Preguntas frecuentes sobre Teresa Padrón y su lucha por justicia para El Taiger
¿Por qué Teresa Padrón ha decidido centrarse en el autocuidado?
Teresa Padrón ha decidido centrarse en el autocuidado porque ha reconocido el desgaste emocional y físico que ha sufrido en el último año debido a su constante lucha por justicia para El Taiger. A través de su mensaje en Instagram, explicó que esta etapa no significa abandonar su compromiso, sino que representa un acto de reconexión interior y necesidad de priorizar su salud mental y bienestar personal.
¿Cómo ha contribuido Teresa Padrón a la causa de El Taiger?
Teresa Padrón ha estado al frente de campañas públicas y acciones legales para que se reevalúe el caso por el asesinato del reguetonero cubano El Taiger. Ha exigido que el único acusado enfrente cargos más severos y ha mantenido un activismo constante, incluso viajando a Cuba para acompañar a la familia del artista.
¿Qué dificultades enfrenta el juicio por el asesinato de El Taiger?
El juicio por el asesinato de El Taiger enfrenta constantes aplazamientos, lo que ha generado preocupación en Teresa Padrón y en los seguidores del reguetonero. La audiencia clave ha sido pospuesta varias veces, lo que retrasa la posibilidad de justicia para los familiares y amigos de El Taiger.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.