Teresa Padrón, exmánager de El Taiger y una de las voces más visibles en la lucha por justicia tras su trágica muerte, compartió una confesión íntima que ha conmovido a sus seguidores en redes sociales.

A través de un post en su perfil de Instagram, la empresaria cubana reconoció públicamente el desgaste emocional y físico que ha sufrido durante el último año, marcado por el duelo, la presión mediática y su inquebrantable defensa del legado del artista.

“Este año me olvidé de mí”, escribió Padrón en un mensaje cargado de vulnerabilidad y reflexión. “Me olvidé de mis necesidades, de mi paz, mi salud mental y física. Hoy reconozco que es hora de volver a mirarme, de abrazarme, de pensar en mí con la misma entrega con la que siempre pensé en los demás”.

Lejos de abandonar su compromiso con las causas que defiende, Teresa explicó que esta etapa representa un acto de autocuidado y reconexión interior. “No significa que dejaré de luchar. Significa que ahora también me elijo a mí, que aprenderé a cuidar de mí, a respetar mis límites”.

En los últimos meses, Teresa ha estado al frente de campañas públicas y acciones legales para que se reevalúe el caso por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal, conocido como El Taiger, exigiendo que el único acusado enfrente cargos más severos.

Su activismo constante, los viajes a Cuba para acompañar a la familia del artista y su exposición mediática han convertido a Teresa en una figura clave dentro del entorno de El Taiger, pero también la han expuesto al escrutinio público y al desgaste emocional.

“Para seguir siendo fuerte afuera, primero debo serlo dentro”, concluyó Padrón, reafirmando su decisión de priorizar su salud mental sin abandonar las causas que defiende.

Con este mensaje, Teresa no solo pone sobre la mesa la importancia del autocuidado, sino también la carga silenciosa que implica liderar una lucha pública en medio del dolor personal. Su testimonio recuerda que, incluso en medio de la batalla, también se vale parar, respirar y volver a uno mismo.

