Teresa Padrón reacciona al interrogatorio de Damian Valdez por el caso de El Taiger

Teresa Padrón, exmánager y amiga persona de El Taiger, se ha mostrado indignada con la actitud de Damian Valdez Galloso durante el interrogatorio al que fue sometido tras ser atrapado en Nueva York.

Padrón, quien ha sido figura clave en la búsqueda de justicia para el cantante asesinado, cree que Damian fue sorprendido por un video de una cámara de seguridad que no esperaba, pero que, dadas las circunstancias, decidió mantener su versión hasta el final por absurda que fuera.

“Yo pienso que él no contaba con este video. Al verlo, sigue manteniendo su postura. A lo mejor hasta el mismo se está tratando de creer su propia mentira”, respondió Teresa en reciente entrevista con el periodista Javier Díaz para Univision.

Al ser indagada sobre la impresión que le dio escuchar a Damian y ver los gestos que hacía, Teresa se mostró tajante.

“Me da mucha rabia. Y no puedo verlo completo porque me da mucha, mucha rabia, porque no puedo creer que una persona se pueda reír así…”, apuntó.

“Tú le quitaste la vida a ese hombre que tú dices que comía en tu casa y que era tu hermano”, concluyó, haciendo referencia a la sangre fría de alguien que supuestamente era muy cercano a la víctima.

En una historia publicada en su perfil de Instagram, Teresa reiteró que su dolor no se apagará con el tiempo y que su lucha no se detendrá.

“No me voy a cansar de pedir justicia para José. Ni hoy, ni mañana, ni ningún día de este mundo”, escribió, como una promesa firme de memoria, denuncia y resistencia.

“Aunque se haga justicia, nada, nada va a reparar el daño, ni devolvernos lo que él era”, añadió, poniendo en evidencia que el castigo, por justo que sea, no alcanzará nunca a saldar el daño causado por el crimen.

Con dolor, admitió también que el responsable “no pagará jamás, ni con su vida, lo que le hizo a José”. Sin embargo, exige que al menos haya justicia legal, real, en los tribunales, y que el caso no quede impune.

Más allá del juicio, Teresa también aprovechó para hacer un llamado urgente para que se libere el legado artístico de El Taiger.

En su opinión, es inconcebible que, tras la muerte de El Taiger, su obra sea silenciada: “No entiendo cómo es posible que, a estas alturas, siga guardada, silenciada, mientras otros siguen beneficiándose de lo que él creó”.

Damian Valdez da una insólita versión de los hechos

El caso por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar ha dado un giro dramático tras la divulgación del interrogatorio policial a Damian Valdez-Galloso, único acusado hasta ahora por el crimen.

En las tres horas de grabación ofrecidas por las autoridades -y dadas a conocer a cuentagotas por medios de prensa en los últimos días- el acusado no negó haber cometido el asesinato, sino que además lanzó graves acusaciones contra la policía de Miami, sugiriendo que un agente estaría involucrado en los hechos.

Damian llegó a decir, incluso, que las autoridades han manipulado el video de la cámara de seguridad de una casa aledaña a la suya en Hialeah, imágenes devenidas en prueba fundamental en su contra.

Durante el interrogatorio realizado en Nueva York, luego de que lo capturaran y 19 días después del asesinato ocurrido en la madrugada del 3 de octubre de 2024, Valdez-Galloso se mostró desafiante ante las pruebas presentadas por los detectives.

En múltiples ocasiones, insistió en que la grabación no reflejaba la verdad y llegó a sentenciar: “Ustedes saben que yo no lo maté”.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Valdez-Galloso afirmó que El Taiger llegó a su casa acompañado por un hombre que, según él, era un agente de policía y que, según él, ha sido omitido de las grabaciones.

Esta omisión, según su testimonio, fue determinante para que abandonara Miami tras el suceso. “Sabía que alguien de la policía estaba implicado en esto”, sentenció en una polémica afirmación.

Acusado de asesinato en primer grado

Damián Valdez-Galloso fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión ilegal de un arma de fuego. Está previsto que el juicio comience en septiembre.

La gravedad de los cargos aumentó cuando, el 27 de noviembre de 2024, la Fiscalía de Miami decidió escalar el cargo de asesinato en segundo grado a primero, sugiriendo que consideran el crimen como premeditado.

Fue ordenado a permanecer en detención sin derecho a fianza desde principios de noviembre.

