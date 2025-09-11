Policías de South Miami celebran el Día de los Abuelos bailando salsa en el Senior Center

El Departamento de Policía de South Miami conmemoró esta semana el Día de los Abuelos con un emotivo y animado encuentro en el Senior Center de la ciudad.

Varios oficiales de la policía local participaron en una jornada especial junto a adultos mayores, en la que no faltaron los abrazos, la música y, sobre todo, el baile de salsa, merengue y otros ritmos latinos.

En los videos compartidos en la cuenta oficial de Instagram del cuerpo policial (@southmiamipd), se observa a los agentes bailando animadamente con las abuelitas del centro, quienes no dudaron en sumarse con entusiasmo a la pista.

“De repente, la artritis se les fue a las abuelas”, escribieron en la publicación, que rápidamente comenzó a recibir mensajes de apoyo, humor y agradecimiento por parte de la comunidad.

El evento, además de celebrar a los abuelos, buscó reforzar los vínculos entre la policía y los residentes de mayor edad, promoviendo una imagen cercana, respetuosa y alegre de las fuerzas del orden.

Las imágenes se han hecho virales por el contraste entre los uniformes policiales, los giros de salsa de los oficiales y la alegría contagiosa de las abuelas, dejando claro que el respeto a las autoridades también se expresa bailando.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el Día de los Abuelos y la Policía de South Miami