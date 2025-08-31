Policía de Miami lanza programa de drones de primera respuesta: Conoce los detalles

Vídeos relacionados:
El Departamento de Policía de Miami lanzó su programa oficial de Drones de Primera Respuesta (DFR, por sus siglas en inglés).
Según El Nuevo Herald, este novedoso programa consiste en que pilotos capacitados de manera remota desde la sede central utilizarán drones de alta tecnología para acudir de inmediato a la escena de una emergencia tras una llamada al 911.
De esta manera, la policía de Miami contará con una vista panorámica en tiempo real, lo que facilita la detección temprana de amenazas, peligros o situaciones en evolución, precisa la información.
Los drones acudirán antes que las patrullas terrestres por lo que contribuirán a una evaluación más precisa y rápida del escenario, lo que determinará y perfeccionará la toma de decisiones de los oficiales que acuden al llamado.
Este programa será además fundamental en el control del tráfico, la localización de incidentes y la coordinación operativa en terrenos complejos.
La policía destaca que con los drones de primera respuesta se eleva el grado de seguridad de los agentes y se mejora significativamente la protección de los ciudadanos, destacó la policía de Miami.
Los pilotos de estos drones son responsables de: Alertar a los agentes sobre amenazas inminentes. Identificar escenas de crímenes, accidentes vehiculares y realizar búsquedas perimetrales. Apoyar en búsquedas de personas desaparecidas y rescates acuáticos, incluso mediante el uso de flotadores especializados, concluye el comunicado del Departamento de Policía de Miami.
Regulación de drones en Florida
A partir del 1 de octubre, entrará en vigor una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que refuerza las restricciones sobre el uso de drones en espacios sensibles como cárceles, instalaciones militares, aeropuertos, represas y otras infraestructuras críticas.
El objetivo es prevenir riesgos para la seguridad pública y amenazas a nivel nacional.
La legislación forma parte del proyecto HB 1121, presentado por la representante republicana Jennifer Canady, del condado de Lakeland.
La norma busca frenar actividades peligrosas e ilegales, como el envío de contrabando a prisiones, el espionaje a instalaciones estratégicas o incluso el uso potencial de drones con cargas químicas.
“Estas modificaciones fortalecen la capacidad del estado para prevenir actividades ilícitas con aeronaves no tripuladas”, declaró Canady durante el debate en el Comité de Justicia Criminal de la Cámara de Representantes.
La ley amplía la definición de infraestructura crítica para incluir aeropuertos, bases militares, represas, instalaciones de telecomunicaciones y centros penitenciarios, y prohíbe el uso de drones que interfieran con su funcionamiento, salvo autorización expresa de la Administración Federal de Aviación (FAA).
También quedarán prohibidos los drones modificados para evadir los requisitos de identificación remota, así como aquellos equipados con armas, explosivos o dispositivos destructivos.
El uso de drones para vigilancia no autorizada o para difundir imágenes captadas ilegalmente también será sancionado con penas criminales.
La ley permite, no obstante, que las fuerzas del orden utilicen drones bajo ciertas condiciones para el control de multitudes u otras tareas de seguridad.
Durante la discusión legislativa, el representante republicano Danny Alvarez, presidente del comité, defendió la medida señalando que es necesario actuar con rapidez ante nuevas tecnologías.
“Muchas veces nos critican por no reaccionar a tiempo y permitir que la tecnología nos sobrepase”, apuntó Alvarez.
Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Drones de la Policía de Miami y la Regulación de Drones en Florida
¿En qué consiste el programa de Drones de Primera Respuesta de la Policía de Miami?
El programa de Drones de Primera Respuesta (DFR) permite a la Policía de Miami utilizar drones de alta tecnología para acudir rápidamente a emergencias tras llamadas al 911. Estos drones ofrecen una vista panorámica en tiempo real, mejorando la detección de amenazas y optimizando la toma de decisiones de los oficiales en el lugar de los hechos.
¿Cómo afectan las nuevas leyes a la regulación de drones en Florida?
A partir del 1 de octubre, una nueva ley en Florida prohíbe el uso de drones en espacios sensibles como cárceles, instalaciones militares y aeropuertos sin autorización de la FAA. Esta regulación busca prevenir actividades ilegales y proteger la seguridad pública, limitando el uso de drones en áreas consideradas infraestructuras críticas.
¿Qué funciones tendrán los pilotos de los drones de la Policía de Miami?
Los pilotos de drones de la Policía de Miami estarán a cargo de alertar a los agentes sobre amenazas, identificar escenas de crímenes y apoyar en búsquedas y rescates. Estas tareas incluyen la localización de accidentes vehiculares y el uso de flotadores especializados en rescates acuáticos.
¿Qué implicaciones tiene la colaboración de la policía con ICE en Miami?
La colaboración de la policía de Miami con ICE podría aumentar la desconfianza entre las comunidades inmigrantes, a pesar de que su participación será limitada. Solo tres oficiales de policía serán entrenados para trabajar con ICE, y el acuerdo busca evitar sanciones económicas al cumplir con las leyes estatales de Florida.
