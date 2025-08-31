Policía de Miami lanza programa de drones de primera respuesta: Conoce los detalles

Vídeos relacionados:

El Departamento de Policía de Miami lanzó su programa oficial de Drones de Primera Respuesta (DFR, por sus siglas en inglés).

Según El Nuevo Herald, este novedoso programa consiste en que pilotos capacitados de manera remota desde la sede central utilizarán drones de alta tecnología para acudir de inmediato a la escena de una emergencia tras una llamada al 911.

De esta manera, la policía de Miami contará con una vista panorámica en tiempo real, lo que facilita la detección temprana de amenazas, peligros o situaciones en evolución, precisa la información.

Los drones acudirán antes que las patrullas terrestres por lo que contribuirán a una evaluación más precisa y rápida del escenario, lo que determinará y perfeccionará la toma de decisiones de los oficiales que acuden al llamado.

Este programa será además fundamental en el control del tráfico, la localización de incidentes y la coordinación operativa en terrenos complejos.

La policía destaca que con los drones de primera respuesta se eleva el grado de seguridad de los agentes y se mejora significativamente la protección de los ciudadanos, destacó la policía de Miami.

Lo más leído hoy:

Los pilotos de estos drones son responsables de: Alertar a los agentes sobre amenazas inminentes. Identificar escenas de crímenes, accidentes vehiculares y realizar búsquedas perimetrales. Apoyar en búsquedas de personas desaparecidas y rescates acuáticos, incluso mediante el uso de flotadores especializados, concluye el comunicado del Departamento de Policía de Miami.

Regulación de drones en Florida

A partir del 1 de octubre, entrará en vigor una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que refuerza las restricciones sobre el uso de drones en espacios sensibles como cárceles, instalaciones militares, aeropuertos, represas y otras infraestructuras críticas.

El objetivo es prevenir riesgos para la seguridad pública y amenazas a nivel nacional.

La legislación forma parte del proyecto HB 1121, presentado por la representante republicana Jennifer Canady, del condado de Lakeland.

La norma busca frenar actividades peligrosas e ilegales, como el envío de contrabando a prisiones, el espionaje a instalaciones estratégicas o incluso el uso potencial de drones con cargas químicas.

“Estas modificaciones fortalecen la capacidad del estado para prevenir actividades ilícitas con aeronaves no tripuladas”, declaró Canady durante el debate en el Comité de Justicia Criminal de la Cámara de Representantes.

La ley amplía la definición de infraestructura crítica para incluir aeropuertos, bases militares, represas, instalaciones de telecomunicaciones y centros penitenciarios, y prohíbe el uso de drones que interfieran con su funcionamiento, salvo autorización expresa de la Administración Federal de Aviación (FAA).

También quedarán prohibidos los drones modificados para evadir los requisitos de identificación remota, así como aquellos equipados con armas, explosivos o dispositivos destructivos.

El uso de drones para vigilancia no autorizada o para difundir imágenes captadas ilegalmente también será sancionado con penas criminales.

La ley permite, no obstante, que las fuerzas del orden utilicen drones bajo ciertas condiciones para el control de multitudes u otras tareas de seguridad.

Durante la discusión legislativa, el representante republicano Danny Alvarez, presidente del comité, defendió la medida señalando que es necesario actuar con rapidez ante nuevas tecnologías.

“Muchas veces nos critican por no reaccionar a tiempo y permitir que la tecnología nos sobrepase”, apuntó Alvarez.

Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Drones de la Policía de Miami y la Regulación de Drones en Florida