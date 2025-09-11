FBI solicita ayuda ciudadana para identificar al sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk

Vídeos relacionados:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió este jueves la colaboración del público para identificar a un hombre relacionado con el tiroteo que acabó con la vida del activista conservador Charlie Kirk, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump.

La oficina del FBI en Salt Lake City compartió en redes sociales dos imágenes del sospechoso y habilitó la línea 1-800-CALL-FBI, además de un portal digital, para recibir información que permita dar con su identidad.

“El FBI solicita la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah”, señaló la agencia en un comunicado publicado en X.

Incluso, la agencia federal informó en otro tuit que ofrecen una recompensa de hasta 100,000 de dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Kirk.

El asesinato de Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, fue baleado el miércoles mientras participaba en un evento en el campus de Utah Valley University. El disparo, proveniente de un edificio cercano, le impactó en el cuello y resultó mortal.

Kirk era fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una influyente organización conservadora que promueve sus ideas en universidades y escuelas de secundaria en Estados Unidos.

Su muerte conmocionó al país, no solo por su cercanía con Trump, sino también porque había sido un férreo defensor del derecho a portar armas, llegando a afirmar que “las muertes por armas de fuego son el precio de la libertad”.

El presidente Trump responsabilizó a la “izquierda radical” por el asesinato y prometió justicia, mientras que líderes de ambos partidos condenaron el ataque.

Expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush coincidieron en rechazar la violencia política y enviaron mensajes de condolencia a la familia de Kirk, quien deja esposa y dos hijos pequeños.

La comunidad universitaria, por su parte, ha cuestionado las fallas de seguridad durante el evento, mientras que en redes sociales persiste el debate entre quienes recuerdan a Kirk como un patriota y quienes lo ven como víctima de las mismas políticas que defendía.

Investigación en curso

Pese a las detenciones iniciales, las autoridades confirmaron que el autor del disparo sigue libre. Ahora, el FBI intenta identificar al hombre captado en cámaras de seguridad y difundido en las imágenes oficiales.

El caso ha elevado la tensión política en Estados Unidos y pone nuevamente sobre la mesa el tema de la violencia armada, un fenómeno que cada año deja miles de víctimas en el país.

