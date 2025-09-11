FBI solicita ayuda ciudadana para identificar al sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk

Vídeos relacionados:
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió este jueves la colaboración del público para identificar a un hombre relacionado con el tiroteo que acabó con la vida del activista conservador Charlie Kirk, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump.
La oficina del FBI en Salt Lake City compartió en redes sociales dos imágenes del sospechoso y habilitó la línea 1-800-CALL-FBI, además de un portal digital, para recibir información que permita dar con su identidad.
“El FBI solicita la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah”, señaló la agencia en un comunicado publicado en X.
Incluso, la agencia federal informó en otro tuit que ofrecen una recompensa de hasta 100,000 de dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Kirk.
El asesinato de Kirk
Charlie Kirk, de 31 años, fue baleado el miércoles mientras participaba en un evento en el campus de Utah Valley University. El disparo, proveniente de un edificio cercano, le impactó en el cuello y resultó mortal.
Kirk era fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una influyente organización conservadora que promueve sus ideas en universidades y escuelas de secundaria en Estados Unidos.
Su muerte conmocionó al país, no solo por su cercanía con Trump, sino también porque había sido un férreo defensor del derecho a portar armas, llegando a afirmar que “las muertes por armas de fuego son el precio de la libertad”.
El presidente Trump responsabilizó a la “izquierda radical” por el asesinato y prometió justicia, mientras que líderes de ambos partidos condenaron el ataque.
Expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush coincidieron en rechazar la violencia política y enviaron mensajes de condolencia a la familia de Kirk, quien deja esposa y dos hijos pequeños.
La comunidad universitaria, por su parte, ha cuestionado las fallas de seguridad durante el evento, mientras que en redes sociales persiste el debate entre quienes recuerdan a Kirk como un patriota y quienes lo ven como víctima de las mismas políticas que defendía.
Investigación en curso
Pese a las detenciones iniciales, las autoridades confirmaron que el autor del disparo sigue libre. Ahora, el FBI intenta identificar al hombre captado en cámaras de seguridad y difundido en las imágenes oficiales.
El caso ha elevado la tensión política en Estados Unidos y pone nuevamente sobre la mesa el tema de la violencia armada, un fenómeno que cada año deja miles de víctimas en el país.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Charlie Kirk y la investigación del FBI
¿Qué se sabe sobre el asesinato de Charlie Kirk?
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Recibió un disparo en el cuello, proveniente de un edificio cercano, que resultó mortal. Kirk era un destacado activista conservador y fundador de Turning Point USA.
¿Cómo está investigando el FBI el tiroteo contra Charlie Kirk?
El FBI ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso del tiroteo. Se han difundido imágenes del sospechoso y se ha habilitado la línea 1-800-CALL-FBI y un portal digital para recibir información. La investigación sigue abierta y el autor del disparo aún no ha sido capturado.
¿Cuál ha sido la reacción política al asesinato de Charlie Kirk?
El presidente Donald Trump ha culpado a la "izquierda radical" del asesinato de Charlie Kirk, prometiendo justicia y describiéndolo como un "mártir de la verdad y la libertad". Líderes de ambos partidos han condenado el ataque, llamando a erradicar la violencia de la vida pública.
¿Quién era Charlie Kirk y cuál fue su impacto en el movimiento conservador?
Charlie Kirk fue un influyente activista político conservador y fundador de Turning Point USA. Se le consideraba una figura clave en la movilización del voto joven y era un defensor abierto del derecho a portar armas. Su retórica y enfoque lo hicieron admirado por sus seguidores y criticado por sus detractores.
