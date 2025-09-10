Activista político Charlie Kirk, aliado de Trump, es baleado en un evento en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El activista político Charlie Kirk, una de las figuras más visibles del conservadurismo en Estados Unidos y aliado cercano del presidente Donald Trump, fue baleado este miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, según confirmó el propio mandatario en la cuenta de La Casa Blanca.

Su organización Turning Point USA dijo que Kirk, de 31 años, se encontraba en condición crítica en el hospital. Los videos que circulan en redes sociales indican que la herida fue bastante grave, en el cuello.

De acuerdo con testigos, el disparo provino de un edificio del campus, a unos 200 metros del lugar donde el activista se dirigía al público alrededor de la 1:00 p.m.

El presidente Donald Trump reaccionó al ataque en su red Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia está monitoreando el caso y que agentes se trasladaron a la escena para colaborar en la investigación. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, también se pronunció: “Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto”.

El presunto sospechoso es un hombre mayor que fue detenido por las autoridades.

Kirk es director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, organización fundada en 2012 que promueve políticas conservadoras en campus universitarios y de secundaria.

Ha acumulado millones de seguidores en redes sociales y es un defensor del derecho a portar armas.

En declaraciones previas, llegó a decir que “vale la pena pagar el costo de algunas muertes por armas de fuego cada año para preservar la Segunda Enmienda”.

También dijo que "las muertes por armas de fuego son el precio de la libertad", y ahora muchos señalan que Kirk ha pasado a ser parte de su propia estadística.

Poco antes del tiroteo, había publicado en su perfil de X: “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”.

Las investigaciones sobre el ataque continúan y aún no se ha informado sobre el motivo detrás del atentado.

