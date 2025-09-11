Corte de Florida declara inconstitucional la prohibición de portar armas en público

Vídeos relacionados:

La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró inconstitucional la prohibición estatal de portar armas de fuego abiertamente en público, en un fallo que marca un nuevo capítulo en el largo y polémico debate sobre el derecho al porte de armas en Estados Unidos.

El tribunal falló a favor de Stanley Victor McDaniels, arrestado en 2022 tras transmitir en vivo en redes sociales mientras portaba una pistola en el centro de Pensacola. Según información citada por la agencia EFE, en su decisión la Corte consideró que la ley estatal es incompatible con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que consagra el derecho a portar armas.

Guiados por el texto de la Constitución y la tradición histórica del país en materia de regulación de armas, los magistrados concluyeron que la prohibición del porte abierto de armas de fuego ya no puede aplicarse constitucionalmente en Florida.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, celebró el fallo y afirmó que el derecho a la defensa propia es "indispensable", respaldando así la decisión judicial que obliga a las autoridades estatales a permitir el porte abierto.

Hasta ahora, Florida era uno de los cuatro estados, junto con California, Connecticut e Illinois, que mantenían restricciones casi absolutas al porte abierto de armas. La decisión judicial se produce apenas dos días después de que el gobernador Ron DeSantis solicitara al Congreso estatal una ley que autorice portar pistolas en público, en línea con su agenda conservadora y su respaldo al llamado porte constitucional.

DeSantis sostuvo que esta decisión alinea la política estatal con su postura ya conocida y con lo que aplican la mayoría de los estados. Además, DeSantis inauguró recientemente un programa de incentivos fiscales para fomentar la compra de armas libres de impuestos durante el resto del año en Florida.

Lo más leído hoy:

No obstante, la propuesta legislativa que permitiría formalizar este cambio se encuentra estancada debido a la oposición del presidente del Senado estatal, Ben Albritton, quien ha citado la preocupación de la Asociación de Alguaciles de Florida como uno de los principales obstáculos.

El debate sobre el porte de armas en Florida lleva años. En marzo de 2023, la Cámara de Representantes estatal aprobó el proyecto de ley HB 543, que eliminó la necesidad de licencia y entrenamiento para portar armas ocultas. La medida fue aprobada por mayoría republicana.

Aunque desde 2023 no se requiere licencia para portar armas en Florida, millones de residentes continúan solicitando permisos. De hecho, Miami-Dade se ha posicionado como el condado con mayor número de licencias para portar armas ocultas en todo el estado, con más de 186,000 registros activos, según cifras del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor.

En total, cerca de 2,4 millones de personas poseen licencias para portar armas ocultas en Florida. Sin embargo, expertos han advertido sobre una disminución significativa en la participación en cursos de seguridad. Según el medio especializado Florida Politics, las solicitudes de permisos que incluyen capacitación han caído un 64 % respecto al año anterior, lo que genera inquietud sobre el posible aumento de incidentes relacionados con armas de fuego.

Preguntas frecuentes sobre la decisión de la Corte de Florida y el porte de armas