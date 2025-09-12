Lourdes Gurriel Jr. se recupera tras operación de ligamento cruzado

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano de los Arizona Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr., se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una operación en el ligamento cruzado anterior (ACL) de la rodilla derecha.

El propio pelotero compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram (@yunitogurriel), en la que aparece sonriendo y con una férula ortopédica en la pierna derecha, mientras lanza un gesto de optimismo con el pulgar hacia arriba.

“Mi gente!!! Muchas gracias a todos por el cariño y apoyo. Todo salió bien, ya empezó el día 1 para regresar a los terrenos. Con la bendición de Dios !!!”, escribió en la publicación.

Entre las múltiples reacciones al mensaje de Gurriel Jr. en Instagram, destacaron mensajes de apoyo por parte de deportistas y artistas cubanos. El jardinero Yasiel Puig le escribió: “Pronta recuperación mi chamaco. Dios te cuide y bendiga”. Por su parte, el torpedero José Iglesias expresó: “Bendiciones mi hermano, pronta recuperación. Te quiero y respeto mucho”.

Desde el mundo del entretenimiento urbano, el reguetonero Yomil comentó: “Pronta recuperación, salvaje. Que nada te desenfoque, que la vida pone barreras siempre pero para hacernos más fuertes y grandes”. El cantante Baby Lores también reaccionó con emoticones de oración en señal de apoyo.

El joven pelotero Víctor Mesa Jr. y el campeón olímpico Robeisy Ramírez se sumaron a los mensajes de ánimo con emojis de fe y ánimo.

Lourdes Gurriel Jr. fue diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado martes, tras evitar un contacto con el guardabosque central Blaze Alexander durante una jugada a la defensiva. Según informó el periodista Francys Romero, la cirugía se efectuaría este jueves y los médicos estimaron un periodo de recuperación de entre 9 y 10 meses, lo que podría dejarlo fuera del inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

La lesión llega en un momento destacado de su rendimiento, pues desde el 1ro de agosto había impulsado 32 carreras, siendo solo superado por Kyle Schwarber (Phillies), quien lideraba ese período con 33 impulsadas, de acuerdo con cifras de la MLB. La baja del espirituano supone un duro golpe para las aspiraciones de postemporada de los Diamondbacks.

