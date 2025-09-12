La actriz cubana Livia Brito ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una revelación personal que viene acompañada de un firme límite: su vida privada no es asunto público.

Durante una interacción en redes sociales, la protagonista de varias telenovelas de Televisa respondió con honestidad a una pregunta que le hicieron desde hace tiempo: ¿tienes novio? La actriz confirmó que sí, pero inmediatamente dejó claro que no está dispuesta a compartir detalles sobre su relación sentimental.

“Ya decidí no poner nada de mi vida privada. Porque se meten demasiado y yo soy un ser humano igual que todo el mundo y tengo derecho a mi privacidad y tengo derecho a tener una vida que sea mía”, expresó Brito con tono sereno pero tajante.

En su mensaje, la actriz cubano-mexicana diferenció de manera explícita los ámbitos que conforman su día a día. “Mi vida es mía. Mi vida profesional es para ustedes. Todo lo que hago profesionalmente es para compartirlo con ustedes. Fuera de mi profesión, que es ser actriz, es mío. Y no lo voy a compartir con nadie porque así duran más las cosas”, concluyó.

Estas declaraciones llegan en un momento clave para Brito, cuya vida personal ha estado en el centro del debate público desde hace cinco años, cuando protagonizó un incidente legal que la enfrentó directamente con un miembro de la prensa.

En junio de 2020, la actriz y su entonces pareja, Mariano Martínez, agredieron físicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda en una playa de Cancún, luego de que este les tomara fotografías durante sus vacaciones. El altercado dejó al paparazzi con lesiones que requirieron atención médica, además de la destrucción de su equipo de trabajo.

La situación escaló rápidamente a los tribunales, y tras varios años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó recientemente una sentencia definitiva que obliga a Brito a pagar por indemnización por daño moral.

La actriz defendió durante el proceso su derecho a la intimidad y cuestionó los límites éticos del trabajo periodístico. En su momento, sostuvo que su caso debía servir como precedente para definir hasta dónde puede llegar la prensa en su cobertura sobre la vida de las figuras públicas. Sin embargo, el fallo de la SCJN fue claro: en situaciones ocurridas en espacios públicos, el derecho a la información y la libertad de expresión prevalecen sobre la privacidad individual.

Ahora, con el caso cerrado y la sentencia firme, Brito parece haber tomado una nueva postura. Más que enfrentarse a los medios, ha optado por blindarse. Sus palabras en Instagram reflejan una decisión consciente de proteger su mundo íntimo, alejándolo del escrutinio constante que acompaña la fama.

El gesto también puede leerse como una forma de autocuidado en medio de una carrera que ha sido exitosa, pero también marcada por controversias. Con esta nueva etapa, Livia Brito parece estar trazando una frontera entre su trabajo como actriz —que sigue compartiendo con entusiasmo— y una vida privada que, asegura, desea conservar para ella sola.

