Actriz Maité Galbán expresa su sentir sobre Cuba: "No la extraño, me duele"

Maité Galbán en el programa La Casa de Maka y Basurero en La Habana.

La actriz cubana Maité Galbán abrió su corazón en una reciente entrevista en el programa “La Casa de Maka”, donde confesó que hablar de Cuba le provoca dolor más que nostalgia.

“No la extraño, me duele”, dijo al reconocer que lo que más le pesa no es la tierra en sí, sino la pérdida de sensibilidad y humanidad que percibe en la isla.

“Cuba está difícil y me duele que se ha perdido la capacidad de entender el problema del otro. La gente ha perdido la sensibilidad… extraño a las personas que quiero, mi carrera, pero Cuba no la extraño, me duele”, expresó.

Galbán, quien llegó a Estados Unidos en enero de 2024 tras un largo proceso de reunificación familiar, aseguró que ese paso significó un “regalo” tras años de espera. “Llegar fue como volver a casa, con mi papá, mi hermana, mis sobrinos, con los míos”, relató en medio de la emoción por un reencuentro que calificó de sanador.

La actriz, conocida por su trayectoria en la televisión y el teatro cubanos, también habló del costo personal de emigrar y de cómo la distancia marca la vida del exiliado. “Salir de Cuba y alejarse de la familia es pasar por momentos durísimos; la emigración no es solo alegría, es también lágrimas y desgarro”, admitió.

Días antes, Maité Galbán había compartido un video en TikTok que generó una ola de reacciones por la sinceridad de sus palabras. Allí reflexionó sobre los desafíos de su vida en Estados Unidos y el modo en que ha ido superando cada obstáculo.

“Todas las cosas que me dijeron que eran imposibles, paso a paso, las he ido logrando”, afirmó, en alusión a los prejuicios que enfrentó al llegar.

Recordó cómo le aseguraban que no podría trabajar si tenía que cuidar de niños pequeños, o que no podría manejar porque nunca lo hizo en Cuba. “Hoy trabajo, tengo mi licencia, tuve una cirugía y la estoy pagando sin pedirle un peso a nadie”, enumeró con firmeza.

Con un tono directo, la actriz envió un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones similares. “No dejes que nadie te coja lástima, ni tú mismo te la cojas. Levántate y anda, porque la vida no te la resuelve nadie”, apuntó.

El video, compartido desde su cuenta @maite.galban, acumuló cientos de comentarios de apoyo, muchos de ellos de cubanos que se identificaron con sus palabras. “Te felicito, eres una guerrera”, “Eres un ejemplo a seguir” o “Yo también he pasado por lo mismo”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

El testimonio de Maité Galbán condensa las contradicciones que viven miles de cubanos en el exilio, con el desgarro de dejar atrás un país que duele y la determinación de abrirse camino en otra tierra.

Con lágrimas al hablar de Cuba y con firmeza al hablar de su nueva vida, la actriz dejó claro que su historia no es de victimismo, sino de resistencia y esperanza.