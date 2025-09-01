"Todas las cosas que me dijeron que eran imposibles las he ido logrando": Actriz Maité Galbán reflexiona sobre su vida en EE. UU.

La actriz cubana Maité Galbán ha generado una ola de reacciones con un mensaje publicado este domingo en TikTok, en el que reflexiona sobre los desafíos que ha enfrentado desde su llegada a Estados Unidos. Sus palabras, directas y sin victimismo, resonaron con miles de personas que han vivido la experiencia de emigrar.

“Yo llegué a los Estados Unidos con una parte importantísima de mi familia, llegué con la bendición de Dios, legal, es decir, que fue mi elección estar en este país”, dijo al comienzo del video (@maite.galban), en el que también respondió a quienes la han juzgado o subestimado en redes sociales.

Galbán enumeró algunos de los comentarios que escuchó al llegar a EE. UU. y cómo, uno a uno, ha logrado desmentirlos con hechos. “Cuando yo llegué a este país me decían que cuando llegabas con niños chiquitos y tenías que cuidar de niños no podías trabajar, y trabajamos; (…) me decían que si nunca había manejado en Cuba, yo no podía manejar, y yo, tengo hace un año mi licencia de conducción”.

También abordó temas sensibles como el acceso a la salud en el sistema estadounidense: “Tuve mi cirugía, y la estoy pagando sin pedirle un peso a nadie”. Y con firmeza añadió: “Hoy en este país he logrado todo lo que tengo sin pedirle nada a nadie”.

La frase que más ha circulado entre sus seguidores resume el espíritu del mensaje: “Todas las cosas que me dijeron que eran imposibles, todas, paso a paso, las he ido logrando”.

La actriz también respondió directamente a quienes la critican por lo que publica en redes sociales: “Yo no soy persona de lástima, jamás lo he sido (…) No dejes que nadie te coja lástima, ni tú mismo te la cojas. (…) Levántate y anda, porque la vida no te la resuelve nadie”. Y fue contundente con quienes le dicen que regrese a Cuba: “A todo aquel que dice 'vete', yo llegué legal (…) y a todo aquel que dice 'regresa'… ojalá que los que no tengan que regresar sean ustedes”.

El video, compartido desde su cuenta @maite.galban, ha recibido cientos de comentarios, la mayoría de apoyo, admiración y empatía.

“Por todo eso y más hemos pasado la mayoría y todo lo vamos superando con nuestro empeño y la voluntad de Dios (…) y de regresar, nada”, escribió una usuaria.

“Mi amor, este país es el mejor del mundo”, comentó otro seguidor, mientras alguien más afirmaba: “Salud y bendiciones, lo demás viene poco a poco”.

Algunos compartieron experiencias similares como migrantes. “He perdido cuatro cumpleaños de mi bebita”, dijo una persona. “A mí me decían lo mismo y he salido adelante, y voy por más”, escribió otra.

Un mensaje frecuente fue el de admiración: “Te felicito, eres una guerrera”, “Muy bien dicho, te admiro”, o “Eres un ejemplo a seguir, no le hagas caso a nadie”.

También hubo comentarios críticos. “Por eso la vida íntima es íntima, no se publica”, expresó un usuario, a lo que otros respondieron con solidaridad: “La gente para criticar tienen el cero”, “No hagas caso de esas malas lenguas”.

La respuesta emocional fue masiva: muchos comentaron solo con corazones, emojis de fuerza, aplausos o bendiciones. Como escribió uno: “Literal, lo has dicho todo. Yo lo tomo como una reflexión para la vida”.

El video que ha captado la atención este domingo no fue una publicación aislada. Antes, Galbán había compartido otras dos publicaciones igualmente profundas y conmovedoras.

En una de ellas, grabada visiblemente afectada, rompió en llanto al hablar sobre la dureza de emigrar y la distancia familiar: “Salir de Cuba y alejarse de la familia es pasar por momentos como el que estoy pasando ahora (…) no crean que cuando uno emigra todo es felicidad. Si yo tuviera que elegir, preferiría estar con los míos”.

Luego, con mayor serenidad, publicó un video más reflexivo en el que alentó a quienes atraviesan situaciones similares: “Si hoy te levantaste y tienes salud, y tienes el tiempo, agradece a Dios (…) No te quedes llorando en una cama porque la vida desgraciadamente no es una telenovela (…) Momentos malos tenemos todos, pero levantarnos nos hace más fuerte”.

Maité Galbán llegó a Estados Unidos en enero de 2024, como parte de un proceso de reunificación familiar. Su llegada fue anunciada por su amiga y colega Lily Bergues, quien compartió el emotivo reencuentro en redes sociales. “Ya estoy aquí con mi familia que es super inmensa, que estoy super feliz de tener cerca a Lily”, dijo la actriz entre lágrimas en sus primeras declaraciones en suelo estadounidense.

Durante los meses siguientes, compartió sus primeros pasos en el exilio y a finales de año hizo un balance emocional de su 2024, marcado por cambios, retos y aprendizajes. Entonces agradeció el apoyo recibido: “Gracias a todos los que, sin conocerme, me dan ánimo”.

Hoy, con un tono más firme, Maité Galbán reafirma su camino migrante, su independencia y su convicción de que, incluso lo que parecía imposible, puede lograrse. Su mensaje no solo ha tocado fibras personales, sino que ha abierto espacio para una conversación que sigue viva entre los cubanos en el exilio.

Preguntas frecuentes sobre Maité Galbán y su experiencia migratoria en EE. UU.