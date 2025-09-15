Sofía Vergara estaba lista para brillar en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, pero la noche dio un giro inesperado. La actriz colombiana terminó en la sala de urgencias en lugar del Peacock Theater de Los Ángeles, debido a una fuerte reacción alérgica en el ojo izquierdo que la obligó a cancelar su asistencia a última hora.

“¡No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias!”, escribió la estrella de Modern Family en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con fotos donde se le ve visiblemente afectada, acostada en una camilla y tratando de aliviar la inflamación. “¡La alergia más loca justo antes de subirme al coche!”, añadió con resignación y humor.

Vergara, de 53 años, tenía previsto presentar uno de los premios más esperados de la gala, pero su lugar fue cubierto de urgencia por las actrices Malin Akerman y Brittany Snow. A pesar del susto, la colombiana mantuvo el buen ánimo y recibió una oleada de mensajes de apoyo de fans y colegas. Emilio Estefan, por ejemplo, le comentó: “Cuídate mucho. ¡Que te adoramosss!”

Las imágenes compartidas muestran el antes y el después: del maquillaje impecable para la gala, a los vaqueros de emergencia y el lavado de ojos en plena clínica. Su publicación superó rápidamente el medio millón de “me gusta” y provocó cientos de reacciones, incluida la de su amiga Heidi Klum, que escribió asombrada: “¿¡Qué co****!?”

Sofía no ha dado detalles sobre el tratamiento recibido, pero todo indica que se trató de una reacción alérgica aguda que le impidió participar en una de las noches más importantes de la televisión. Por suerte, ya se encuentra recuperándose y, como siempre, compartiendo con naturalidad los altibajos de su día a día.

Mientras tanto, la edición 77 de los Emmy transcurrió según lo previsto. The Studio arrasó en comedia, The Pitt se llevó los aplausos en drama, y Adolescencia brilló entre las miniseries. La ausencia de Sofía fue una de las más comentadas, confirmando que, incluso cuando no está, sigue siendo una de las más queridas de la noche.

