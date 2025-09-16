Operativo policial en Pinar del Río desarticula carreras ilegales con arrestos y decomisos

Vídeos relacionados:

Un despliegue policial en Pinar del Río busca poner freno a las carreras ilegales de motos y caballos que, en los últimos meses, han proliferado en la capital provincial y municipios cercanos.

Según un reporte del diario oficial Granma, el operativo forma parte de un plan para enfrentar delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales que afectan la seguridad vial y la tranquilidad ciudadana.

El teniente coronel Reivan Vázquez Rodríguez, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en el territorio, explicó que se han impuesto decenas de multas, hay varios detenidos y se ocuparon motos y coches vinculados a estos hechos.

Entre los casos más recientes está una competencia clandestina realizada en septiembre en la antigua pista de aviación de la carretera a La Coloma, algo que ocurrió con total impunidad a la vista del régimen.

Las investigaciones revelaron que los participantes también corrían en otros puntos de la ciudad, como el Vial Colón, la calle Martí y la autopista nacional entre la Universidad Hermanos Saíz y el puente de Las Ovas, e incluso se trasladaban a Minas de Matahambre, lo cual indica que todo ello ocurría hace algún tiempo y sin control.

El oficial señaló que estas prácticas no son aisladas y que implican riesgos graves. Como ejemplo, mencionó un episodio en el que personas cerraron la carretera a La Coloma para organizar una carrera de caballos, impidiendo el paso a un vehículo que trasladaba a una niña herida al hospital.

Las autoridades también detectaron un grupo de personas que prepara caballos para competir y enviar los videos a propietarios que residen en el extranjero, evidenciando así la profundidad del problema sin encontrar solución efectiva.

Ante ello, se conformó un equipo especializado con motos de tránsito y patrulleros para enfrentar estas acciones.

El operativo incluyó medidas contra conductores de motos y motorinas sin licencia, así como contra quienes alteran tubos de escape o usan música a gran volumen.

Además, se actuó frente a otros delitos como la extracción ilegal de cabillas de canales de riego, el hurto y sacrificio de ganado y los robos con violencia.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es responder a las demandas de la población y frenar prácticas que afectan la vida cotidiana en Pinar del Río.

Desde hace tiempo, las carreras ilegales de motos y carros se han convertido en un fenómeno persistente en varias provincias cubanas.

El problema ha sido denunciado incluso por figuras públicas, como un escritor pinareño que cuestionó duramente a la policía por permitir estas competencias en plena vía pública, señalando su peligrosidad y la aparente impunidad de los participantes.

Lejos de limitarse a Pinar del Río, el fenómeno tiene carácter nacional. En Placetas, por ejemplo, un grupo de motoristas retó a otras provincias mediante redes sociales, convocando a enfrentamientos mecánicos que evidencian la existencia de una cultura paralela en torno a este tipo de eventos clandestinos.

Ante la falta de alternativas legales, muchos de los implicados han comenzado a exigir una vía regulada para practicar el automovilismo. Pilotos y organizadores de carreras en varias provincias han hecho públicas sus propuestas para que se reconozca oficialmente esta actividad, argumentando que podría ser fuente de desarrollo deportivo y económico.

Un grupo de pilotos cubanos ha liderado campañas para lograrlo, mientras que colectivos de motoristas también han pedido autorización formal para organizar eventos de forma segura.

