Nayer presume de cuerpazo a pocas semanas de convertirse en mamá por segunda vez: "Para que no digan que si photoshop"

La cantante y modelo cubanoamericana Nayer ha dejado sin palabras a sus seguidores al presumir su espectacular figura a tan solo pocas semanas de haber dado a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el pelotero cubano Víctor Víctor Mesa.
En un video grabado en el gimnasio y compartido en sus redes sociales, la artista aparece posando frente al espejo con un ajustado conjunto deportivo negro, luciendo una figura tonificada y curvas de infarto.
Junto a la publicación, escribió: "Semanas (post partum). Para que no digan que si photoshop", dejando claro que su impresionante aspecto físico no se debe a retoques digitales.
En las imágenes, se la ve confiada, derrochando sensualidad y mostrando con orgullo su recuperación postparto.
A finales de agosto, Nayer dio la bienvenida a su segundo hijo y junto a su esposo compartió una hermosa instantánea tras el nacimiento.
La cantante, que se ha mantenido muy activa en redes durante todo su embarazo, ha sido elogiada por su proceso físico tras el parto, sin filtros ni ediciones, recibiendo cientos de halagos por su disciplina y figura.
Preguntas frecuentes sobre Nayer y su recuperación postparto
¿Cómo ha logrado Nayer recuperar su figura tras el parto?
Nayer ha mostrado en sus redes sociales que su recuperación postparto ha sido gracias a su disciplina y constancia en el gimnasio, dejando claro que su figura no es el resultado de retoques digitales. La cantante compartió un video posando en el gimnasio para demostrarlo.
¿Quién es el padre del segundo hijo de Nayer?
El padre del segundo hijo de Nayer es el pelotero cubano Víctor Víctor Mesa, con quien mantiene una relación desde hace varios años. La pareja ya tiene un primer hijo juntos, Víctor Víctor Mesa Jr.
¿Cómo ha sido la recuperación postparto de Nayer comparada con otras figuras públicas?
Al igual que Nayer, otras figuras públicas como Rachel Arderi han compartido sus procesos de recuperación postparto de manera natural y sin ediciones. Ambas han resaltado la importancia del ejercicio y la constancia para recuperar su figura tras el embarazo, sin recurrir a cirugías estéticas.
¿Qué nombre le han dado Nayer y Víctor Víctor Mesa a su segundo hijo?
El segundo hijo de Nayer y Víctor Víctor Mesa se llama Kaleb V Mesa, según compartieron en sus redes sociales tras su nacimiento. El nombre continúa la tradición familiar de utilizar nombres que comienzan con "V".
