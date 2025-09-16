Nayer presume de cuerpazo a pocas semanas de convertirse en mamá por segunda vez: "Para que no digan que si photoshop"

La cantante y modelo cubanoamericana Nayer ha dejado sin palabras a sus seguidores al presumir su espectacular figura a tan solo pocas semanas de haber dado a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el pelotero cubano Víctor Víctor Mesa.

En un video grabado en el gimnasio y compartido en sus redes sociales, la artista aparece posando frente al espejo con un ajustado conjunto deportivo negro, luciendo una figura tonificada y curvas de infarto.

Captura Instagram / Nayer

Junto a la publicación, escribió: "Semanas (post partum). Para que no digan que si photoshop", dejando claro que su impresionante aspecto físico no se debe a retoques digitales.

En las imágenes, se la ve confiada, derrochando sensualidad y mostrando con orgullo su recuperación postparto.

Captura Instagram / Nayer

Lo más leído hoy:

A finales de agosto, Nayer dio la bienvenida a su segundo hijo y junto a su esposo compartió una hermosa instantánea tras el nacimiento.

La cantante, que se ha mantenido muy activa en redes durante todo su embarazo, ha sido elogiada por su proceso físico tras el parto, sin filtros ni ediciones, recibiendo cientos de halagos por su disciplina y figura.

Preguntas frecuentes sobre Nayer y su recuperación postparto